Вениамин Кондратьев и Денис Мантуров обсудили вопросы поддержки машиностроительной отрасли Кубани

Об исполнении специнвестконтракта говорили в Москве. В столице прошел рабочий день главы Краснодарского края. Вениамин Кондратьев обсудил вопросы поддержки машиностроительной отрасли в регионе с министром торговли и промышленности страны Денисом Мантуровым.

В совещании приняла участие и учредитель концерна Катрина Клаас. За первые полгода 2017-го компания уже освоила почти 80 миллионов рублей инвестиций. Согласно подписанному договору, аграрии могут покупать необходимую технику немецкого бренда со скидкой в 15 процентов. Что не только делает сельхозмашины доступнее, но и снижает зависимость от западного производителя, отметил Вениамин Кондратьев.