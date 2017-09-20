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09:28 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Вениамин Кондратьев и Денис Мантуров обсудили вопросы поддержки машиностроительной отрасли Кубани

Больше 200 комбайнов и тракторов удалось в этом году реализовать крупнейшему производителю сельхозтехники в Краснодарском крае.

Об исполнении специнвестконтракта говорили в Москве. В столице прошел рабочий день главы Краснодарского края. Вениамин Кондратьев обсудил вопросы поддержки машиностроительной отрасли в регионе с министром торговли и промышленности страны Денисом Мантуровым.

В совещании приняла участие и учредитель концерна Катрина Клаас. За первые полгода 2017-го компания уже освоила почти 80 миллионов рублей инвестиций. Согласно подписанному договору, аграрии могут покупать необходимую технику немецкого бренда со скидкой в 15 процентов. Что не только делает сельхозмашины доступнее, но и снижает зависимость от западного производителя, отметил Вениамин Кондратьев.

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