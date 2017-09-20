Джонсон заявил, что его визит в Москву прорабатывается
Министр иностранных дел Великобритании сообщил, что визит может состояться, «когда это будет удобно обеим сторонам».
Министр иностранных дел Великобритании сообщил, что визит может состояться, «когда это будет удобно обеим сторонам».
ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что сможет приехать в РФ, только когда по этому вопросу будут достигнуты двусторонние договоренности.
«Мы работаем над этим, — сказал он во вторник журналистам после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях ГА ООН. «Это может произойти, когда это будет удобно обеим сторонам», — пояснил министр.
У нас была хорошая встреча (с Лавровым — прим. ТАСС).
Министр иностранных дел Великобритании планировал свой визит в Россию на 10 апреля этого года, но объявил о его отмене за день до поездки