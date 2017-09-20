Джонсон заявил, что его визит в Москву прорабатывается

Источник: AP 2017

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что сможет приехать в РФ, только когда по этому вопросу будут достигнуты двусторонние договоренности.

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«Мы работаем над этим, — сказал он во вторник журналистам после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях ГА ООН. «Это может произойти, когда это будет удобно обеим сторонам», — пояснил министр.

У нас была хорошая встреча (с Лавровым — прим. ТАСС). Борис Джонсон Министр иностранных дел Великобритании