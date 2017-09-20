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01:53 (мск), источник: Интерфакс

Армения пригрозила аннулировать протоколы о нормализации отношений с Турцией

Президент Серж Саргсян назвал крайним сроком ратификации весну 2018 года.

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU — Армения готова аннулировать протоколы об установлении дипотношений и развитии двусторонних связей с Турцией, заявил президент Армении Серж Саргсян.

«Руководство Турции ошибается, если думает, что может удерживать в заложниках эти документы и ратифицировать их, когда им будет удобно. В условиях отсутствия прогресса Армения объявит эти протоколы аннулированными. Весну 2018 года мы встретим без этих протоколов», — сказал Саргсян, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Армения и Турция подписали протоколы о нормализации отношений осенью 2009 года.

Документы предусматривал установление дипломатических отношений и открытие границ между странами. Кроме того, Турция согласилась создать комиссию для обсуждения вопроса о геноциде армян, который раньше полностью отказывалась признавать.

В феврале 2015 года, накануне столетней годовщины геноцида, Серж Саргсян отозвал протоколы из парламента Армении, обвинив Турцию в затягивании их ратификации и искажении смысла документов.

По состоянию на сегодняшний день протоколы не ратифицированы ни одной из сторон.

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