Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею
Удивительные факты о сексе из мира животных
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
Озеро разговаривает с рыбаком: видео набирает популярность
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Как отдыхать будем? Время изучить график праздников и выходных на 2018 год
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
СМИ: Эдита Пьеха рассказала об эгоизме внука Стаса
СМИ: Пугачева выступила в мини на свадьбе олигарха
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
СМИ: Сеть в восторге от фото Глюкозы в купальнике
СМИ: Порошенко назвал дату возвращения Крыма Киеву
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
1035 лет назад погибла Грейс Келли
10В Мексике произошло мощное землетрясение
03:12 (мск), источник: РБК

Глава МИДа рассказал о прошедшей «без политизации» встрече с Тиллерсоном

Встреча с Рексом Тиллерсоном, длившаяся более часа, прошла в деловом ключе, рассказал глава МИД России Сергей Лавров. Обе стороны не пытались как-либо политизировать отношения между двумя странами, уточнил Лавров.

Источник: РИА "Новости"

После переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что встреча прошла в деловом ключе, без «попыток политизировать» отношения между двумя странами.

«Повестка дня насыщенная, и разговор сегодня был деловой, без каких-либо попыток политизировать наши отношения. И основывались мы — я почувствовал, что Тиллерсон тоже — на необходимости быть прагматиками и искать пути, которые будут в разных ситуациях в двусторонних отношениях помогать находить решения конфликтов», — сказал Лавров (цитата по РИА Новости).

Министр также заявил, что отношения между Россией и США надо исправлять.

Ясно, что нам нужно эти отношения исправлять. Не мы начинали спираль не очень позитивных взаимных действий, и мы заинтересованы в том, чтобы возвращаться к нормальному состоянию наших двусторонних связей.
Сергей Лавров
Глава МИД РФ
Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон встретились в российской миссии при ООН
Во время загрузки произошла ошибка.
18 сентября© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии1
Комментарии
1
Павел Батурин
Ни чего Лавров не может,ужасно тупой Дипломат МИДа,жаль РФ.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Комментировать
 Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
В России изменятся пенсии с 1 января и с 1 апреля 2018 года
Гуттериш назвал самые серьезные вызовы для человечества
Делегация РФ покинула зал ГА ООН перед речью президента Литвы
В результате землетрясения в Мексике погибли 119 человек
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон снова собрался в Москву
Брат Пабло Эскобара требует с Netflix миллиард долларов
Спорт
«Локомотив» готовится отстоять Кубок России Клубы РФПЛ вступают в борьбу за второй по значимости национальный футбольный трофей
Авто
Цена «Лады» дошла до 848 тысяч рублей C 19 сентября во всех салонах официальных дилеров Lada открывается приём заказов на универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею Фанаты героини высмеяли постеры новой экранизации с Алисией Викандер в главной роли
Недвижимость
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
Назван размер семейного дохода для «комфортной» ипотеки
Две комнаты из одной: проект квартиры на 38 квадратах
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Знаменитости часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски не нужно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
5-летний сын Эвелины Бледанс сменил имидж У маленького Семена теперь новая прическа.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь