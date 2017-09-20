Глава МИДа рассказал о прошедшей «без политизации» встрече с Тиллерсоном

После переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что встреча прошла в деловом ключе, без «попыток политизировать» отношения между двумя странами.

«Повестка дня насыщенная, и разговор сегодня был деловой, без каких-либо попыток политизировать наши отношения. И основывались мы — я почувствовал, что Тиллерсон тоже — на необходимости быть прагматиками и искать пути, которые будут в разных ситуациях в двусторонних отношениях помогать находить решения конфликтов», — сказал Лавров (цитата по РИА Новости).