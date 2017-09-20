Глава МИДа рассказал о прошедшей «без политизации» встрече с Тиллерсоном
Встреча с Рексом Тиллерсоном, длившаяся более часа, прошла в деловом ключе, рассказал глава МИД России Сергей Лавров. Обе стороны не пытались
Встреча с Рексом Тиллерсоном, длившаяся более часа, прошла в деловом ключе, рассказал глава МИД России Сергей Лавров. Обе стороны не пытались
После переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что встреча прошла в деловом ключе, без «попыток политизировать» отношения между двумя странами.
«Повестка дня насыщенная, и разговор сегодня был деловой, без
Министр также заявил, что отношения между Россией и США надо исправлять.
Ясно, что нам нужно эти отношения исправлять. Не мы начинали спираль не очень позитивных взаимных действий, и мы заинтересованы в том, чтобы возвращаться к нормальному состоянию наших двусторонних связей.