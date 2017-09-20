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04:37 (мск), источник: ТАСС

Президент Боливии предложил ввести универсальное гражданство для всех жителей Земли

Эво Моралес осудил строительство стен и разработку законов, которые «направлены на то, чтобы сделать миграцию преступлением».

Источник: Reuters

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Боливии Эво Моралес считает, что проблема нелегальной иммиграции должна быть решена с помощью введения единого или «универсального» гражданства для всех жители Земли. Соответствующее заявление он сделал во вторник, выступая в рамках общеполитической дискуссии на Генеральной Ассамблее ООН.

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«Боливия осуждает строительство стен и разработку законов, которые направлены на то, чтобы сделать миграцию преступлением. Для этого мы предлагаем создание универсального гражданства. Истоки нынешнего социального и миграционного кризиса — в миропорядке, который ради погони за выгодой и потреблением провоцирует насилие, способствует возникновению неравенства и разрушает мать-землю. Нельзя возлагать на мигранта ответственность за экономический кризис или нестабильность», — сказал Моралес.

По его словам, нельзя допускать, чтобы к мигрантам относились как к преступникам. «Ни один мигрант не является нелегальным. Некоторые правительства не пытаются избавиться от структурных причины этого феномена — войн, последствий климатических изменений или экономической асимметрии между государствами. А лишь объявляют о новых ограничениях в своей миграционной политике, массовых депортациях и строительстве стен», — добавил президент Боливии.

Позвольте мне вновь призвать вас к заключению общемирового пакта, который стал бы мостом к столь желанному универсальному гражданству. Потому не существует категорий, нет никакой разницы между гражданами [какой-либо страны] и иностранцами. Все мы люди и дети матери-Земли.
Эво Моралес
Президент Боливии
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