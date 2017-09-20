Депутат Думы Иркутска назвал политику мэра города «управленческой импотенцией»

Источник: IrkutskMedia.ru

Депутат Думы Иркутска Алексей Колмаков назвал политику мэра города Дмитрия Бердникова «управленческой импотенцией». По его словам, в настоящее время муниципальное управление является бесконечной и бессмысленной кадровой чехардой и деградацией. Круговорот скандалов, судебных разбирательств и долгов захлестнул администрацию Иркутска. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Примером муниципального управления, заводящего в тупик все вокруг, является не так давно сложившаяся ситуация с котельной мясокомбината. Администрация Иркутска уволила директора МУП «ТЭСИ» Александра Воронина после того, как он отказался брать в аренду теплоисточник.

«Когда руководители комитета городского обустройства Иркутска в конце августа затянули все сроки подготовки к зиме и начали склонять Александра Воронина к договору аренды теплоисточника, тем самым, принуждая его пойти на преступление (у директора МУП “ТЭСИ” нет ни средств, ни лицензии на эксплуатацию котельной), он набрался мужества и сказал “Нет”. Аргументированно и со знанием дела он написал письмо Дмитрию Бердникову, где подробно разъяснил, почему не может взять на себя такую ответственность. Однако глава города уволил Александра Воронина. Опытный руководитель, предприятие которого не имело долгов, стабильно работало, развивалось и при этом не просило денег из бюджета, не вписывался в нынешние критерии директора МУП Иркутска», — отметил Алексей Колмаков.

Депутат Думы Иркутска рассказал, что у МУП «ТЭСИ» в конце июня готовность обслуживаемых объектов к отопительному сезону составляла 98%. Не было нареканий, скандалов. Александр Воронин не покупал в лизинг б/у трубы по «кривым» схемам, не просил заработную плату в 500 тысяч рублей и денег из бюджета, не создавал аффилированных фирм. Предприятие развивалось, покупало новую технику, форму для сотрудников и выполняло «почетные поручения». По звонку устраняло любые проблемы на соцобъектах Иркутска. В коллективе предприятия не было текучки кадров. Александр Воронин доказал, что при нормальном подходе МУП может стабильно работать. Однако при нынешнем руководстве города такое, как оказалось, не приветствуется, считает Алексей Колмаков.

Напомним, что 24 августа заммэра — председатель КГО Елена Федорова заявила на заседании регионального правительства о том, что риск возникновения чрезвычайной ситуации при подготовке к отопительному периоду существует в Иркутске. По ее словам, котельную мясокомбината «Иркутский» на тот момент не начали готовить к зимнему периоду.

Спустя время, 11 сентября, на пресс-конференции, посвященной отопительному сезону, Елена Федорова отметила, что проблема подготовки котельной Иркутского мясокомбината сохраняется. Сейчас решатся вопрос о переподключении зависимых от котельной объектов (74 жилых дома и пять социальных объектов) к другим РСО, в частности «Байкалэнерго». Параллельно в настоящее время ведется судебный процесс с владельцами предприятия.

Также ИА IrkutskMedia сообщало, что директор МУП «ТЭСИ» Александр Воронин уволен мэрией города после отказа взять на себя обязанности по эксплуатации котельной мясокомбината «Иркутский» 15 сентября. Руководитель муниципального предприятия заявил об отсутствии финансов, компетенции, лицензии на данный вид деятельности для работы с теплоисточником и угрозе возникновения режима чрезвычайной ситуации 14 сентября в письме градоначальнику Дмитрию Бердникову.

Кроме того, Александр Воронин предлагал мэрии объявить режим ЧС из-за ситуации с подготовкой котельной к отопительному сезону, считая, что такая мера является единственным решением проблемы с теплоисточником. Таким образом, у чиновников появилась бы возможность открыть дополнительное бюджетное финансирование. Однако администрация Иркутска не ввела режим ЧС, тем самым отказавшись от получения дополнительных средств на проблемную котельную.