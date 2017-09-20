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05:27 (мск), источник: AmurMedia.ru

Хабаровский краевой суд вынес решение по делу об аресте Олега Панькова

Депутату Комсомольской гордумы, объявившему в знак протеста голодовку, придется голодать и дальше.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 20 сентября, AmurMedia.

Хабаровский краевой суд принял решение по жалобе посаженного под административный арест депутата гордумы Комсомольска-на-Амуре Олега Панькова. Решение районного суда Комсомольска-на-Амуре остается в силе, поэтому голодать депутату, сразу объявившему в знак протеста голодовку, придется и дальше, сообщает корр. ИА AmurMedia.

— По делу Олега Панькова суд оставил решение предыдущей судебной инстанции без изменения. Решение суда вступает в силу с момента вынесения, — сообщили в секретариате краевого суда по административным правонарушениям.

Напомним, под административный арест на 25 суток депутат Паньков попал 9 сентября по решению районного суда Комсомольска-на-Амуре. Основанием для рассмотрения административного дела стал протокол о нарушении депутатом порядка проведения публичных мероприятий, поданный полицией города Юности.

Через день возмущенный Олег Паньков сообщил о подаче жалобы в вышестоящий суд, а затем объявил голодовку.

— Голодовку не прекратил, чувствую себя хорошо. Много читаю, уже прочитал «Былое и думы», теперь перешел к «Раковому корпусу», — поделился вчера впечатлениями депутат. — В камере практически один сижу, иногда подсаживают людей, но ненадолго. Отношение ко мне хорошее. Как выйду, обязательно напишу благодарность работающим здесь сотрудникам.

Пока неизвестно, подана ли жалоба на решение краевого суда, но ранее адвокат Олега Панькова заявлял, что его подзащитный готов идти и дальше в случае, если краевой суд его не отменит решение об аресте.

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