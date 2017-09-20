Хабаровский краевой суд вынес решение по делу об аресте Олега Панькова
Депутату Комсомольской гордумы, объявившему в знак протеста голодовку, придется голодать и дальше.
Депутату Комсомольской гордумы, объявившему в знак протеста голодовку, придется голодать и дальше.
Хабаровск, 20 сентября, AmurMedia.
Хабаровский краевой суд принял решение по жалобе посаженного под административный арест депутата гордумы
— По делу Олега Панькова суд оставил решение предыдущей судебной инстанции без изменения. Решение суда вступает в силу с момента вынесения, — сообщили в секретариате краевого суда по административным правонарушениям.
Напомним, под административный арест на 25 суток депутат Паньков попал 9 сентября по решению районного суда
Через день возмущенный Олег Паньков сообщил о подаче жалобы в вышестоящий суд, а затем объявил голодовку.
— Голодовку не прекратил, чувствую себя хорошо. Много читаю, уже прочитал «Былое и думы», теперь перешел к «Раковому корпусу», — поделился вчера впечатлениями депутат. — В камере практически один сижу, иногда подсаживают людей, но ненадолго. Отношение ко мне хорошее. Как выйду, обязательно напишу благодарность работающим здесь сотрудникам.
Пока неизвестно, подана ли жалоба на решение краевого суда, но ранее адвокат Олега Панькова заявлял, что его подзащитный готов идти и дальше в случае, если краевой суд его не отменит решение об аресте.