Хабаровский краевой суд вынес решение по делу об аресте Олега Панькова

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Хабаровск, 20 сентября, AmurMedia.

Хабаровский краевой суд принял решение по жалобе посаженного под административный арест депутата гордумы Комсомольска-на-Амуре Олега Панькова. Решение районного суда Комсомольска-на-Амуре остается в силе, поэтому голодать депутату, сразу объявившему в знак протеста голодовку, придется и дальше, сообщает корр. ИА AmurMedia.

— По делу Олега Панькова суд оставил решение предыдущей судебной инстанции без изменения. Решение суда вступает в силу с момента вынесения, — сообщили в секретариате краевого суда по административным правонарушениям.

Напомним, под административный арест на 25 суток депутат Паньков попал 9 сентября по решению районного суда Комсомольска-на-Амуре. Основанием для рассмотрения административного дела стал протокол о нарушении депутатом порядка проведения публичных мероприятий, поданный полицией города Юности.

Через день возмущенный Олег Паньков сообщил о подаче жалобы в вышестоящий суд, а затем объявил голодовку.

— Голодовку не прекратил, чувствую себя хорошо. Много читаю, уже прочитал «Былое и думы», теперь перешел к «Раковому корпусу», — поделился вчера впечатлениями депутат. — В камере практически один сижу, иногда подсаживают людей, но ненадолго. Отношение ко мне хорошее. Как выйду, обязательно напишу благодарность работающим здесь сотрудникам.