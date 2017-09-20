Президент России поручил развивать экотуризм на Дальнем Востоке
Необходимо совершенствование работы пунктов пропуска для иностранцев на границе.
Необходимо совершенствование работы пунктов пропуска для иностранцев на границе.
Льготы туристического бизнеса, сайт про экологический туризм и удобные условия въезда для иностранцев появятся на Дальнем Востоке. Ряд поручений по развитию туристской инфраструктуры в регионе дал Президент России Владимир Путин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на сайт администрации президента.
До 1 ноября федеральное правительство должно представить предложения о льготах предпринимателям и компаниям, развивающим экологический туризм на территориях, которые граничат с особо охраняемыми природными зонами.
Планируется также создание единого сайта с информацией о заповедниках, туристических маршрутах и наличии инфраструктуры.
К новому году правительство вместе с ФСБ и властями регионов оценят эффективность и предложат меры совершенствования работы пунктов пропуска для иностранцев на границе.
Напомним, в Хабаровском крае развитием экологического туризма занимается, в частности, «Планета Тайга». В мае проект стал официально предоставлять туристические услуги и вошёл во всероссийский реестр туроператоров. Первыми по Анюю отправились трое немцев, чтобы отдохнуть от цивилизации и своими глазами увидеть нетронутую человеком природу.