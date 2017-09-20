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06:18 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Президент России поручил развивать экотуризм на Дальнем Востоке

Необходимо совершенствование работы пунктов пропуска для иностранцев на границе.

Источник: AP 2017

Льготы туристического бизнеса, сайт про экологический туризм и удобные условия въезда для иностранцев появятся на Дальнем Востоке. Ряд поручений по развитию туристской инфраструктуры в регионе дал Президент России Владимир Путин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на сайт администрации президента.

До 1 ноября федеральное правительство должно представить предложения о льготах предпринимателям и компаниям, развивающим экологический туризм на территориях, которые граничат с особо охраняемыми природными зонами.

Планируется также создание единого сайта с информацией о заповедниках, туристических маршрутах и наличии инфраструктуры.

К новому году правительство вместе с ФСБ и властями регионов оценят эффективность и предложат меры совершенствования работы пунктов пропуска для иностранцев на границе.

Напомним, в Хабаровском крае развитием экологического туризма занимается, в частности, «Планета Тайга». В мае проект стал официально предоставлять туристические услуги и вошёл во всероссийский реестр туроператоров. Первыми по Анюю отправились трое немцев, чтобы отдохнуть от цивилизации и своими глазами увидеть нетронутую человеком природу.

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