Президент России поручил развивать экотуризм на Дальнем Востоке

Источник: AP 2017

Льготы туристического бизнеса, сайт про экологический туризм и удобные условия въезда для иностранцев появятся на Дальнем Востоке. Ряд поручений по развитию туристской инфраструктуры в регионе дал Президент России Владимир Путин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на сайт администрации президента.

До 1 ноября федеральное правительство должно представить предложения о льготах предпринимателям и компаниям, развивающим экологический туризм на территориях, которые граничат с особо охраняемыми природными зонами.

Планируется также создание единого сайта с информацией о заповедниках, туристических маршрутах и наличии инфраструктуры.

К новому году правительство вместе с ФСБ и властями регионов оценят эффективность и предложат меры совершенствования работы пунктов пропуска для иностранцев на границе.