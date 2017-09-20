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09:14 (мск), источник: ИА Татар-информ

Министр экономики Португалии прибыл в Казань

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). В Татарстан прибыл министр экономики Португалии Мануэл Калдейра Кабрал. В международном аэропорту «Казань» его встретил Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Президента республики.

Сегодня, 20 сентября, португальский министр экономики встретится с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Кроме того, в программе визита Мануэла Калдейра Кабрала значится встреча в Казани с главой МЧС России Владимиром Пучковым. В рамках этой встречи стороны планируют подписать соглашение между Правительствами России и Португалии об экономическом и техническом сотрудничестве.

Также господин Кабрал посетит Казанский федеральный университет, ИТ-парк, стадион «Казань-Арена» и Дворец водных видов спорта.

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