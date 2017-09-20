Министр экономики Португалии прибыл в Казань

Сегодня, 20 сентября, португальский министр экономики встретится с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Кроме того, в программе визита Мануэла Калдейра Кабрала значится встреча в Казани с главой МЧС России Владимиром Пучковым. В рамках этой встречи стороны планируют подписать соглашение между Правительствами России и Португалии об экономическом и техническом сотрудничестве.