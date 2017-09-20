Пятеро депутатов омского горсовета пошли на третий срок

Напомним, что 10 выборы депутатов Омского городского совета состоялись ещё 10 сентября, тогда при явке чуть больше 20% победу одержала партия «Единая Россия». По одномандатным округам и партийным спискам партия власти провела в горсовет 26 своих представителей. Ещё девять человек представляют КПРФ, по два отобрались от ЛДПР и «Справедливой России». Впервые в парламенте будет один представитель партии «Коммунисты России».