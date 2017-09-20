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07:46 (мск), источник: АиФ Омск

Пятеро депутатов омского горсовета пошли на третий срок

Новый созыв на две трети обновил состав депутатского корпуса.

13 депутатов Омского городского совета из 40 смогли сохранить своё место в представительном органе. Причём пятеро сделали это в третий раз подряд, передаёт «Новый Омск».

К политическим долгожителям городского масштаба можно отнести Юрия Федотова, Сергея Дроздова, Алексея Сокина, Виталия Путинцева и Юрия Филатова. Отметим, что долгожители представляют партию «Единая Россия».

Ещё 8 человек отобрались в горсовет повторно, это Иван Ивченко, Дмитрий Лицкевич, Алексей Ложкин, Андрей Никитин, Алексей Саяпин, Светлана Студеникина и Иван Федин.

Напомним, что 10 выборы депутатов Омского городского совета состоялись ещё 10 сентября, тогда при явке чуть больше 20% победу одержала партия «Единая Россия». По одномандатным округам и партийным спискам партия власти провела в горсовет 26 своих представителей. Ещё девять человек представляют КПРФ, по два отобрались от ЛДПР и «Справедливой России». Впервые в парламенте будет один представитель партии «Коммунисты России».

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