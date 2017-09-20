Пятеро депутатов омского горсовета пошли на третий срок
Новый созыв на две трети обновил состав депутатского корпуса.
Новый созыв на две трети обновил состав депутатского корпуса.
13 депутатов Омского городского совета из 40 смогли сохранить своё место в представительном органе. Причём пятеро сделали это в третий раз подряд, передаёт «Новый Омск».
К политическим долгожителям городского масштаба можно отнести Юрия Федотова, Сергея Дроздова, Алексея Сокина, Виталия Путинцева и Юрия Филатова. Отметим, что долгожители представляют партию «Единая Россия».
Ещё 8 человек отобрались в горсовет повторно, это Иван Ивченко, Дмитрий Лицкевич, Алексей Ложкин, Андрей Никитин, Алексей Саяпин, Светлана Студеникина и Иван Федин.
Напомним, что 10 выборы депутатов Омского городского совета состоялись ещё 10 сентября, тогда при явке чуть больше 20% победу одержала партия «Единая Россия». По одномандатным округам и партийным спискам партия власти провела в горсовет 26 своих представителей. Ещё девять человек представляют КПРФ, по два отобрались от ЛДПР и «Справедливой России». Впервые в парламенте будет один представитель партии «Коммунисты России».