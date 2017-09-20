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07:13 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Депутата и ресторатора Владимирова выдвинули на пост мэра Красноярска

Нового кандидата выдвинула фракция «Патриоты России».

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Фракция «Патриоты России» выдвинула действующего депутата Горсовета и ресторатора Владимира Владимирова на пост главы Красноярска. Об этом он написал в социальной сети Facebook.

«Понимаю, что городу нужна свежая кровь, способная смело распутать узел из скопившихся проблем в нашем городе, вывести его на новый уровень как для проживания, так и развития крупного, среднего, малого бизнеса, привлекательным для инвестиций, туризма и творчества», — написал Владимиров.

Согласно информации в СМИ, на сегодняшний день о своем участии в предстоящих выборах заявили и.о. главы Красноярска Эдхам Акбулатов и депутат Горсовета Владимир Егоров. Еще один народный избранник Валерий Ревкуц публично заявил об отказе в политической борьбе.

Владимир Владимиров родился 13 декабря 1961 года. Трудовой путь начал в 1979 году официантом. В 1997 году основал сеть сеть ресторанов «В. В. Владимиров и Ко».

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