Депутата и ресторатора Владимирова выдвинули на пост мэра Красноярска

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Фракция «Патриоты России» выдвинула действующего депутата Горсовета и ресторатора Владимира Владимирова на пост главы Красноярска. Об этом он написал в социальной сети Facebook.

«Понимаю, что городу нужна свежая кровь, способная смело распутать узел из скопившихся проблем в нашем городе, вывести его на новый уровень как для проживания, так и развития крупного, среднего, малого бизнеса, привлекательным для инвестиций, туризма и творчества», — написал Владимиров.

Согласно информации в СМИ, на сегодняшний день о своем участии в предстоящих выборах заявили и.о. главы Красноярска Эдхам Акбулатов и депутат Горсовета Владимир Егоров. Еще один народный избранник Валерий Ревкуц публично заявил об отказе в политической борьбе.