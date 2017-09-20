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11:59 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Путин дал поручения по развитию экотуризма в Сибири и на Дальнем Востоке

«Дорожную карту» правительству необходимо подготовить к 1 января 2018 года.

Источник: AP 2017

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить «дорожную карту» по совершенствованию системы пунктов пропуска через госграницу в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Поручение дано в целях развития туристской инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке и туризма на особо охраняемых природных территориях.

«Правительству проанализировать при участии России и органов исполнительной власти субъектов РФ, входящих в состав Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, эффективность функционирования системы пунктов пропуска через государственную границу РФ в этих округах и по результатам анализа разработать и утвердить план мероприятий (“дорожную карту”) по совершенствованию этой системы с учетом фактических и прогнозных значений интенсивности пассажиропотока, а также требований обеспечения безопасности РФ», — говорится в материалах Кремля.

«Дорожную карту» правительству необходимо подготовить к 1 января 2018 года.

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