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08:05 (мск), источник: VN.ru

Анатолий Дюбанов: «Система-112″: не потерять время и спасти человека»

Система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» принята в постоянную эксплуатацию в Новосибирской области в августе 2017 года, но с начала года, пока система работала в режиме опытной эксплуатации, уже поступило 550 тысяч сообщений о происшествиях.

Источник: VN.ru

О преимуществах интеграции информационных систем номера «Антитеррор», экстренных дежурно-диспетчерских служб полиции, скорой медицинской помощи, пожарной охраны и службы газа рассказал VN.ru член правительства Новосибирской области — руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Анатолий Дюбанов.

— Расскажите о системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». В чем состоит главная задача «Системы-112»?

— Люди обращаются в экстренную службу тогда, когда требуется быстрая экстренная помощь всех специальных служб. Представьте, человек находится в стрессовой ситуации — ему сложно звонить всем службам поочередно (в полицию, скорую помощь и т. д.), представляться, описывать каждый раз свое местоположение и причину обращения.

При этом первые 10 минут реакции на происшествие порой являются критическими для спасения жизни позвонившего человека, влияют на его дальнейшую реабилитацию и судьбу. Вот в чем смысл единых номеров экстренных служб во всем мире — достаточно набрать один номер, и далее уже сам оператор быстро решает, что делать, чтобы не потерять время на звонки во все службы и спасти человека.

Наибольший эффект, выигрыш во времени дают звонки, требующие привлечения сразу нескольких служб — бывают ситуации, когда одновременно требуется помощь скорой помощи, полиции, МЧС и т. д. Оператор «Системы-112», один раз зафиксировав информацию от обратившегося человека, одновременно и гарантированно доводит ее до всех нужных экстренных оперативных служб, что значительно повышает скорость их реагирования. Принцип «одного окна» позволяет человеку при происшествии не задумываться, какая именно служба ему необходима, и какой номер требуется использовать для доступа к ней.

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Отмечу, что в 2013 году Новосибирская область в результате конкурсного отбора вошла в перечень 9 пилотных регионов по федеральной программе создания «Системы-112» в регионах России. Это позволило привлечь более 50% финансирования на создание системы из федерального бюджета.

В 2012 году мы во взаимодействии с МЧС России подготовили системный проект и в 2013 год вошли уже как пилотный регион. После сложного этапа разработки детального техно-рабочего проекта, проведения его федеральной и областной экспертизы в конце года приступили к реконструкции помещения и развертыванию системы. На протяжении 2014−2016 годов поэтапно были созданы основной центр обработки вызовов путем капитальной реконструкции и приспособления бывшего здания Администрации Новосибирского района по ул. Свердлова 14, резервный центр обработки вызовов на базе инфраструктуры Академпарка, развернуто оборудование «Службы-112» в каждом муниципальном районе и во всех городах Новосибирской области. Работали по реализации проекта, размещения и монтажа сложного оборудования.

Ежесуточно на службу выходит 58 человек (по городам и области). Все операторы «Системы-112» прошли специальное обучение. В составе каждой дежурной смены работает психолог и лингвист.

Технология была задумана и создана практически со 100% отказоустойчивостью. В случае, когда оператор ЕДДС «Службы-112» района занят приемом предыдущего вызова, звонок автоматически переадресовывается в город, в основной или резервный центр обработки вызовов. Главное правило номера 112 — ни один звонок не должен быть потерян!

 — Каковы результаты анализа эффективности работы Системы-112?

— За период с первого января 2017 года в «Систему-112» поступило более 550 тысяч сообщений о происшествиях, при этом среднесуточная нагрузка составляет на сегодняшний день около 3000 вызовов в сутки.

Главный результат от внедрения «Системы-112» — сокращение времени реагирования на происшествие.

Еще раз напомню, что алгоритм работы системы позволяет оператору, принимающему звонок, направить вызов на место происшествия нескольким службам одновременно, а не последовательно и далее координировать их прибытие на место происшествия, что позволяет сократить время прибытия на сложные происшествия на несколько минут.

«Система-112» уже доказала свою эффективность в целом ряде экстренных ситуаций. Например, когда в январе этого года рухнула крыша манежа «Аллюр» в Бердске — первый звонок был именно в службу 112. Звонили на этот номер в случаях отключения электричества и т. д.

 — Используется ли в «Системе-112» отечественное оборудование или исключительно импортные компоненты?

— В 2013 году на этапе проектирования никто и не предполагал, что технологическая сфера станет инструментом политического давления на Россию, тема импортозамещения еще не была такой актуальной, поэтому мы были свободны при выборе поставщика оборудования для «Системы-112». Тем не менее, уже тогда, исходя из показателей надежности, из ценовых характеристик, мы сделали свой выбор в пользу оборудования новосибирского завода «Элтекс». Были и другие предложения, но мы, посоветовавшись с МЧС России, остановили свой выбор на продукции этого предприятия.

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Оборудование «Элтекс» удовлетворяет функциональным требованиям и, что немаловажно, это новосибирская компания, поэтому любые возникающие вопросы (ремонты, консультации и прочее) могут быть решены максимально быстро.

В основе системы — разработанное по заказу МЧС России типовое программное обеспечение. Разработчик — тоже отечественная компания «Протей» из Петербурга. Программное обеспечение было передано пилотному региону бесплатно и полностью соответствует всем требованиям к системе, кроме того, мы учитываем и финансовую эффективность такого решения — необходимые доработки и обновления базовых функций программы будет поддерживаться МЧС России и дальше.

В то же время статус пилотного региона по некоторым задачам определял область первопроходцем. Многие проблемы мы решали первыми, и теперь другие регионы берут наш опыт на вооружение. Так в ходе реализации проекта были пересмотрены федеральные рекомендации по развертыванию отдельных компьютерных мест в экстренных оперативных службах для взаимодействия с «Системой-112». Работать на двух компьютерах, один — собственного колл-центра и другой — «Службы-112», операторам наших коллег оказалось крайне затруднительно. Поэтому была проведена большая работа по интеграции колл-центров разных производителей в полиции, скорой помощи и МЧС, обеспечено единое решение обмена голосовым трафиком и информационными карточками, в том числе с корректной передачей оценки геопозиции абонента. Это была очень сложная проблема, но мы с ней успешно справились.

 — Какие задачи правительству региона еще предстоит выполнить в рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»?

— Сроки реализации программы (до конца 2020 года) по построению АПК «Безопасный город» на территории каждого региона России были приняты еще в период комфортного бюджета, и на сегодняшний день федеральная поддержка программы пока не ожидается. В то же время большой технологический масштаб мероприятий требует для реализации проекта в регионе суммы от 3,5 млрд рублей и более.

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В основе программы «Безопасный город» 4 направления: личная безопасность человека, безопасность на транспорте, экологическая безопасность и 4 уровень — в сфере IT-технологий — создание ситуационных центров и систем поддержки принятия решений. Говоря проще, необходимо уйти от системы получения информации и взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных служб только через телефонные звонки, когда различные диспетчерские службы тратят порой более часа только для выяснения причин, например, коммунальной аварии.

В реализации программы основной уровень системы принятия решений закреплен за единой диспетчерской службой (ЕДДС) соответствующего муниципального образования. Единая точка координации, оснащенная современными IT-инструментами мониторинга обстановки и информационного взаимодействия, позволит в разы сократить срок принятия решений и время реагирования.

В условиях сложного бюджета самый правильный и эффективный подход — работать с теми подсистемами, которые уже созданы. Путем их интеграции в единое программное ядро, формирования системы анализа и поддержки принятия решения возможно в короткое время и за разумный бюджет повысить эффективность мероприятий по обеспечению безопасной жизнедеятельности наших граждан. Также изначально правильный подход к архитектуре ядра и подсистем позволит за счет облачных технологий обеспечить быстрое, малозатратное и одновременное внедрение АПК «Безопасный город» во всех районах и городах Новосибирской области.

Очень важно, и это безусловное преимущество Новосибирской области перед другими регионами, что при развертывании «Службы-112», которая является подсистемой АПК «Безопасный город», были созданы базовые и очень дорогие элементы инфраструктуры — Центры обработки данных и телекоммуникационная мультисервисная сеть, связывающая все муниципалитеты.

В рамках реализации программы построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области также запланировано создание интеллектуальных систем обеспечения населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры, профилактики и предотвращения нарушений. Будут создаваться системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на территории Новосибирской области, обеспечиваться развитие и функционирование уже введенной в эксплуатацию в конце 2016 года комплексной системы экстренного оповещения населения в зонах быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций (КСЭОН) и систем централизованного оповещения гражданской обороны. Также планируется развертывание единой системы экологического мониторинга на территории области.

С целью координации межведомственного взаимодействия в случае чрезвычайных ситуаций на территории региона будет создан Региональный ситуационно-аналитический центр Новосибирской области.

Справка. «Система-112» функционирует в режиме постоянной эксплуатации только в 9 субъектах Российской Федерации: Республике Татарстан, Ханты-Мансийском АО — Югре, Хабаровском крае, городе Санкт-Петербурге, Воронежской, Калужской, Курской, Московской и Новосибирской областях.

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