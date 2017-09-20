Зампредом Свердловского облсуда рекомендовали избрать Дмитриева

Как сообщает «Право.ру», заседании ВККС состоялось 19 сентября 2017 года. Члены комиссии обратили внимание на умершего брата жены Дмитриева, который дважды привлекался к уголовной ответственности, а также других родственников, которые могли иметь отношение к судебным делам, рассмотренным в областном суде. Дмитриев заверил членов комиссии, что никак не связан с этими делами. Это объяснение удовлетворило специалистов, передает «Уралинформбюро».