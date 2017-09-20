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07:53 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Зампредом Свердловского облсуда рекомендовали избрать Дмитриева

Занимающего пост с 2011 года.

Высшая квалификационная коллегия судей России рекомендовала переизбрать заместителя председателя Свердловского областного суда Владимира Дмитриева.

Как сообщает «Право.ру», заседании ВККС состоялось 19 сентября 2017 года. Члены комиссии обратили внимание на умершего брата жены Дмитриева, который дважды привлекался к уголовной ответственности, а также других родственников, которые могли иметь отношение к судебным делам, рассмотренным в областном суде. Дмитриев заверил членов комиссии, что никак не связан с этими делами. Это объяснение удовлетворило специалистов, передает «Уралинформбюро».

Стоит отметить, что Дмитриев является заместителем председателя облсуда по гражданским делам с 2011 года.

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