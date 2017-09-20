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07:48 (мск), источник: Om1.ru

Бывший омский министр Илюшин признался, что экс-советник Назарова его родственник

Экс-глава министерства транспорта заявил, что Виктор Агарков является троюродным братом его жены.

В Первомайском районном суде Омска прошли слушания по уголовному делу бывшего министра развития транспортного комплекса Омской области Олега Илюшина и бывшего министра финансов Омской области Риты Фоминой.

Их обвиняют в злоупотреблении и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 285 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По мнению следствия, чиновники незаконно выдали 1,2 миллиарда рублей авансов «Мостовику» на строительство Западного обхода и гидроузла.

Как полагают силовики, еще одно преступление Олег Илюшин совершил совместно с Ритой Фоминой. Под строительство метро они выдали аванс в 205 миллионов все тому же «Мостовику» для перекредитования в банке.

На суде всплыла любопытная подробность. Оказывается, еще в одном эпизоде уголовного дела фигурирует «Омская топливная компания», в интересах которой, по версии обвинения, Илюшин расторг госконтракт с другой организацией в 2014 году. Ущерб оценили в 6,5 миллиона рублей.

В этом месте бывший министр транспортного развития сделал сенсационное признание. По его словам, Виктор Агарков, глава компании, экс-советник губернатора Виктора Назарова, приходится ему родственником.

— Он троюродный брат жены. Но мы с ним почти никак не общаемся, — цитирует Илюшина «Новый Омск».

Напомним, что Виктор Агарков проходит фигурантом по другому уголовному делу о мошенничестве «Омской топливной компании» с поставками угля в районы. Ущерб составил 85 миллионов рублей.

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