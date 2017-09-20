Министр прокомментировала отзыв «дальневосточного гектара» в Ванино

Источник: РИА "Новости"

Суд Ванинского района Хабаровского края в понедельник впервые в России отозвал право на «дальневосточный гектар». Участок находился в самом центре поселка на Приморском бульваре, где долгое время находился сквер. Получила его местная жительница, планировавшая открыть там цветочный магазин. Спорная территория общей площадью 419 квадратных метров — одно из самых проходных мест в Ванино, здесь находятся отделение банка, магазины, социально значимые объекты.

«Полагаю, что это недоразумение, и в выдаче участка в сквере не было злого умысла. Вероятно, просто эту землю своевременно не внесли в федеральную информационную систему как зону “нельзя” и место общего пользования. Вины человека, который получил и оформил участок по договору, нет. Она зашла на сайт, увидела, что участок свободен, и оформила», — сказала Якутина РИА Новости.

По ее словам, главам местного самоуправления рекомендовано проверить статус земель, предлагаемых к раздаче под «дальневосточные гектары».

«Мы рекомендовали им еще раз внимательно просмотреть градостроительную документацию, поправить ее с учетом тех мест общего пользования, которые ранее были не учтены», — отметила министр.

Она сообщила, что на 19 сентября было принято более 15,5 тысячи заявлений от граждан на получение «дальневосточного гектара» в Хабаровском крае, из них 1,5 тысячи от жителей других регионов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Крыма, Приморского края.

«Сейчас поток заявлений несколько снизился в связи с тем, что люди ждут открытия новых территорий под “дальневосточные гектары” согласно поправкам к ряду федеральных законов», — сказала собеседница агентства.