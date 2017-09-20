Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Топ самых странных эпидемий
Три государства потребовали отстранить Россию от Олимпиады
В России изменятся пенсии с 1 января и с 1 апреля 2018 года
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Человек, который предотвратил ядерную войнуИстория Станислава Петрова — одного из главных героев холодной войны
Программу «Жди меня» закрыли
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Кети Топурия подтвердила развод и снялась топлес – СМИ
"Забыла купальник": Кабаева из Дома-2 у бассейна
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
Лавров не дал Украине устроить провокацию – СМИ
Ольга Ковитиди: Порошенко «получил удар в бороду»
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
1035 лет назад погибла Грейс Келли
08:04 (мск), источник: РИА Новости

Министр прокомментировала отзыв «дальневосточного гектара» в Ванино

ХАБАРОВСК, 20 сен — РИА Новости. Министр Хабаровского края — уполномоченный по вопросам «дальневосточного гектара» Наталья Якутина прокомментировала инцидент с отзывом права на участок в поселке Ванино.

Источник: РИА "Новости"

Суд Ванинского района Хабаровского края в понедельник впервые в России отозвал право на «дальневосточный гектар». Участок находился в самом центре поселка на Приморском бульваре, где долгое время находился сквер. Получила его местная жительница, планировавшая открыть там цветочный магазин. Спорная территория общей площадью 419 квадратных метров — одно из самых проходных мест в Ванино, здесь находятся отделение банка, магазины, социально значимые объекты.

«Полагаю, что это недоразумение, и в выдаче участка в сквере не было злого умысла. Вероятно, просто эту землю своевременно не внесли в федеральную информационную систему как зону “нельзя” и место общего пользования. Вины человека, который получил и оформил участок по договору, нет. Она зашла на сайт, увидела, что участок свободен, и оформила», — сказала Якутина РИА Новости.

Читайте также
19-летняя бизнес леди, лишенная ДВ гектара в Хабаровском крае, обжалует решение суда

По ее словам, главам местного самоуправления рекомендовано проверить статус земель, предлагаемых к раздаче под «дальневосточные гектары».

«Мы рекомендовали им еще раз внимательно просмотреть градостроительную документацию, поправить ее с учетом тех мест общего пользования, которые ранее были не учтены», — отметила министр.

Она сообщила, что на 19 сентября было принято более 15,5 тысячи заявлений от граждан на получение «дальневосточного гектара» в Хабаровском крае, из них 1,5 тысячи от жителей других регионов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Крыма, Приморского края.

«Сейчас поток заявлений несколько снизился в связи с тем, что люди ждут открытия новых территорий под “дальневосточные гектары” согласно поправкам к ряду федеральных законов», — сказала собеседница агентства.

Закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу 1 июня 2016 года. С 1 февраля стартовал третий этап реализации закона, в соответствии с которым россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли в Дальневосточном федеральном округе. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Министр прокомментировала отзыв 'дальневосточного гектара' в Ванино
Эксперт прокомментировал случай отзыва права на 'дальневосточный гектар'
В Мексике из-за землетрясения остались без жилья дипломаты РФ
СМИ: Банк России готовится к санации Бинбанка
Делегация РФ покинула зал ГА ООН перед речью президента Литвы
Лавров рассказал о встрече с Тиллерсоном
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон снова собрался в Москву
Мадуро назвал Трампа «новым Гитлером»
Спорт
«Локомотив» готовится отстоять Кубок России Клубы РФПЛ вступают в борьбу за второй по значимости национальный футбольный трофей
Авто
Цена «Лады» дошла до 848 тысяч рублей C 19 сентября во всех салонах официальных дилеров Lada открывается приём заказов на универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею Фанаты героини высмеяли постеры новой экранизации с Алисией Викандер в главной роли
Недвижимость
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Две комнаты из одной: проект квартиры на 38 квадратах
Главу Кадастровой палаты Ленобласти задержали за взятку
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
5-летний сын Эвелины Бледанс сменил имидж У маленького Семена теперь новая прическа.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь