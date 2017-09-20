Министр Абаев записал видео с разъяснением законопроекта
Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев опубликовал в Facebook видео с разъяснением нового законопроекта, передает Tengrinews.kz.
Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев опубликовал в Facebook видео с разъяснением нового законопроекта, передает Tengrinews.kz.
«В этом видео я разъяснил некоторые нормы законопроекта в области информации и коммуникаций, внесенного этим летом на рассмотрение Парламента», — отметил министр.
Даурен Абаев добавил, что скоро опубликает новое видео, где будет изложена позиция министерства по самым спорным нормам, вызвавшим резонанс в казахстанском медиа-сообществе.