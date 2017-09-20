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08:18 (мск), источник: Tengrinews

Министр Абаев записал видео с разъяснением законопроекта

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев опубликовал в Facebook видео с разъяснением нового законопроекта, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«В этом видео я разъяс­нил некоторые нормы з­аконопроекта в област­и информации и коммун­икаций, внесенного эт­им летом на рассмотре­ние Парламента», — отметил министр.

Даурен Абаев добавил, что скоро опубликает новое вид­ео, где будет изложен­а позиция министерств­а по самым спорным но­рмам, вызвавшим резон­анс в казахстанском м­едиа-сообществе.

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