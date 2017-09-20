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08:44 (мск), источник: ТАСС

Инспекция Сухопутных войск проверит 90-ю танковую дивизию на Южном Урале

Инспекторы также окажут методическую помощь в проведении двусторонних тактических учений, которые состоятся на полигоне Чебаркульский с 25 по 29 сентября.

ТАСС, 20 сентября. Инспекция Сухопутных войск прибыла в Челябинскую область для проверки воинских частей 90-й танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), которая была сформирована в конце 2016 года. Об этом в среду сообщили в пресс-службе округа.

«В состав комиссии Сухопутных войск, которая прибыла в Челябинскую область для инспекции 90-й танковой дивизии, вошли офицеры-преподаватели Центра подготовки руководящего состава соединений (курсы “Выстрел”). Комиссия оценит способность дивизии осуществить приведение в высшие степени боевой готовности, состояние службы оперативных дежурных, боевой подготовки, материально-технического обеспечения, проанализирует организацию повседневной деятельности и эффективность работы руководящего состава», — отметили в пресс-службе.

Также инспекторы окажут методическую помощь в проведении двусторонних тактических учений, которые состоятся на полигоне Чебаркульский в Челябинской области с 25 по 29 сентября.

Легендарная 90-я гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия сформирована 1 декабря 2016 года в составе войск Центрального военного округа с дислокацией его частей в Челябинской и Свердловской областях.

Решением командующего ЦВО, в целях сохранения боевых традиций и увековечивания памяти о героическом подвиге 30-го Уральского Добровольческого танкового корпуса, также известного как «корпус черных ножей» (боевые ножи с клинком черного цвета выдавались танкистам этого соединения), танковому батальону мотострелкового полка дивизии присвоено почетное наименование «Уральский танковый батальон». Он сформирован на конкурсной основе из числа военнослужащих, призванных из Свердловской области.

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