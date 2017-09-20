Инспекция Сухопутных войск проверит 90-ю танковую дивизию на Южном Урале
Инспекторы также окажут методическую помощь в проведении двусторонних тактических учений, которые состоятся на полигоне Чебаркульский с 25 по 29 сентября.
Инспекторы также окажут методическую помощь в проведении двусторонних тактических учений, которые состоятся на полигоне Чебаркульский с 25 по 29 сентября.
ТАСС, 20 сентября. Инспекция Сухопутных войск прибыла в Челябинскую область для проверки воинских частей 90-й танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), которая была сформирована в конце 2016 года. Об этом в среду сообщили в
«В состав комиссии Сухопутных войск, которая прибыла в Челябинскую область для инспекции 90-й танковой дивизии, вошли
Легендарная 90-я гвардейская
Решением командующего ЦВО, в целях сохранения боевых традиций и увековечивания памяти о героическом подвиге 30-го Уральского Добровольческого танкового корпуса, также известного как «корпус черных ножей» (боевые ножи с клинком черного цвета выдавались танкистам этого соединения), танковому батальону мотострелкового полка дивизии присвоено почетное наименование «Уральский танковый батальон». Он сформирован на конкурсной основе из числа военнослужащих, призванных из Свердловской области.