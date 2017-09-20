Конкурс на пост мэра сделают прозрачным и объективным

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Конкурс по отбору кандидатур на пост мэра в Красноярске будет прозрачным. Об этом накануне заявили депутаты Горсовета. Напомним, 19 сентября городские парламентарии приняли постановление о назначении конкурса на пост главы города. Процедура состоится 11 октября.

Перед принятием постановления депутаты обсудили предложения, которые необходимо внести в порядок проведения конкурса. Проект решения о внесении изменений был разработан после того, как отдельные депутаты, в том числе — Аркадий Волков, Максим Золотухин, Виталий Дроздов и другие предложили повысить прозрачность процедуры и обеспечить объективность выбора комиссии и депутатов.

Проектом предлагалось сделать трансляцию процедуры конкурса в Интернете, как это происходит с заседаниями самого городского Совета, а также обеспечить открытый доступ СМИ на конкурс. В действующей редакции (изменения вступят в силу с момента их опубликования) этот вопрос никак не регулируется. Также проектом предлагалось изменить норму, которая регулирует количество кандидатов на пост мэра, представляемых конкурсной комиссией в Горсовет.

Согласно действующей редакции порядка, комиссия по итогам конкурса выставляет участникам баллы, и два участника, получившие наибольшее количество итоговых баллов, считаются зарегистрированными кандидатами. Их конкурсная комиссия и представляет депутатам. Кроме того, в случае, если два и более участников конкурса наберут одинаковое количество итоговых баллов, они также считаются зарегистрированными кандидатами. Проектом же предлагалось обязать конкурсную комиссию представить Горсовету не менее двух кандидатов. Итоговое решение по тому, сколько кандидатов будут представлены депутатам, остается за комиссией.

Кроме того, до заседания сессии на рассмотрение Горсовета была внесена поправка, поддержанная в том числе председателем городского Совета Татьяной Казановой. Предлагалось внести в порядок норму, устанавливающую принципы присвоения баллов участникам конкурса и их конкурсным заданиям по каждому критерию.

Таким образом, подчеркивали инициаторы, повысится объективность оценки. В итоге Горсовет принял проект решения о внесении изменений в порядок проведения конкурса.

«Мне приятно, что коллеги эти изменения поддержали. Отказ некоего квотирования количества претендентов, которые могут дойти до этапа защиты своей программы перед горсоветом, — правильное решение. На суд депутатов могут попасть от двух кандидатов до бесконечности — это очень важный нюанс. И красноярцы, и депутаты смогут увидеть максимально возможную палитру сил, желающих руководить городом. Это делает процедуру максимально легитимной и прозрачной. Каждый, кто чувствует в себе силы, может заявиться для участия в конкурсе, защитить свою программу и быть услышанным», — рассказал Аркадий Волков.

Председатель Красноярского Горсовета также с удовлетворением отметила, что разные политические силы, представленные в городском парламенте, одинаково заинтересованы в прозрачности процедуры избрания главы и на этом пути нашли компромисс.