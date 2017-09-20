Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Удивительные факты о сексе из мира животных
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
Озеро разговаривает с рыбаком: видео набирает популярность
Как выглядят мужья plus-size моделей
Человек, который предотвратил ядерную войнуИстория Станислава Петрова — одного из главных героев холодной войны
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Кети Топурия подтвердила развод и снялась топлес – СМИ
"Забыла купальник": Кабаева из Дома-2 у бассейна
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
С 1 января и с 1 апреля 2018 года изменятся пенсии
Лавров не дал Украине устроить провокацию – СМИ
Ольга Ковитиди: Порошенко «получил удар в бороду»
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
1035 лет назад погибла Грейс Келли
08:43 (мск), источник: Newslab.ru

Конкурс на пост мэра сделают прозрачным и объективным

Соответствующие поправки накануне приняли депутаты красноярского Горсовета.

Источник: Reuters

Конкурс по отбору кандидатур на пост мэра в Красноярске будет прозрачным. Об этом накануне заявили депутаты Горсовета. Напомним, 19 сентября городские парламентарии приняли постановление о назначении конкурса на пост главы города. Процедура состоится 11 октября.

Перед принятием постановления депутаты обсудили предложения, которые необходимо внести в порядок проведения конкурса. Проект решения о внесении изменений был разработан после того, как отдельные депутаты, в том числе — Аркадий Волков, Максим Золотухин, Виталий Дроздов и другие предложили повысить прозрачность процедуры и обеспечить объективность выбора комиссии и депутатов.

Проектом предлагалось сделать трансляцию процедуры конкурса в Интернете, как это происходит с заседаниями самого городского Совета, а также обеспечить открытый доступ СМИ на конкурс. В действующей редакции (изменения вступят в силу с момента их опубликования) этот вопрос никак не регулируется. Также проектом предлагалось изменить норму, которая регулирует количество кандидатов на пост мэра, представляемых конкурсной комиссией в Горсовет.

Согласно действующей редакции порядка, комиссия по итогам конкурса выставляет участникам баллы, и два участника, получившие наибольшее количество итоговых баллов, считаются зарегистрированными кандидатами. Их конкурсная комиссия и представляет депутатам. Кроме того, в случае, если два и более участников конкурса наберут одинаковое количество итоговых баллов, они также считаются зарегистрированными кандидатами. Проектом же предлагалось обязать конкурсную комиссию представить Горсовету не менее двух кандидатов. Итоговое решение по тому, сколько кандидатов будут представлены депутатам, остается за комиссией.

Кроме того, до заседания сессии на рассмотрение Горсовета была внесена поправка, поддержанная в том числе председателем городского Совета Татьяной Казановой. Предлагалось внести в порядок норму, устанавливающую принципы присвоения баллов участникам конкурса и их конкурсным заданиям по каждому критерию.

Таким образом, подчеркивали инициаторы, повысится объективность оценки. В итоге Горсовет принял проект решения о внесении изменений в порядок проведения конкурса.

«Мне приятно, что коллеги эти изменения поддержали. Отказ некоего квотирования количества претендентов, которые могут дойти до этапа защиты своей программы перед горсоветом, — правильное решение. На суд депутатов могут попасть от двух кандидатов до бесконечности — это очень важный нюанс. И красноярцы, и депутаты смогут увидеть максимально возможную палитру сил, желающих руководить городом. Это делает процедуру максимально легитимной и прозрачной. Каждый, кто чувствует в себе силы, может заявиться для участия в конкурсе, защитить свою программу и быть услышанным», — рассказал Аркадий Волков.

Председатель Красноярского Горсовета также с удовлетворением отметила, что разные политические силы, представленные в городском парламенте, одинаково заинтересованы в прозрачности процедуры избрания главы и на этом пути нашли компромисс.

«Я оцениваю сегодняшнюю сессию как завершение большого труда, который был проделан депутатами по разработке поправок, изменяющих Порядок проведения конкурса. Эта работа, которую на сессии невозможно было увидеть, проводилась практически ежедневно, а закончилась буквально накануне сессии поздним вечером. Я считаю, мы сделали главное: путем споров, обсуждений и компромиссов пришли к единому мнению о том, каким мы видим окончательную версию Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города. Версию, которая обеспечит максимально возможную прозрачность и объективность как самого конкурса, так и голосования депутатов по отобранным комиссией кандидатурам», — отметила Татьяна Казанова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Специалисты установили, что печи в частных домах загрязняют...
За хищение 103 миллионов крупного красноярского и хакасского...
В Мексике из-за землетрясения остались без жилья дипломаты РФ
СМИ: Банк России готовится к санации Бинбанка
Делегация РФ покинула зал ГА ООН перед речью президента Литвы
Лавров рассказал о встрече с Тиллерсоном
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон снова собрался в Москву
Мадуро назвал Трампа «новым Гитлером»
Спорт
«Локомотив» готовится отстоять Кубок России Клубы РФПЛ вступают в борьбу за второй по значимости национальный футбольный трофей
Авто
Цена «Лады» дошла до 848 тысяч рублей C 19 сентября во всех салонах официальных дилеров Lada открывается приём заказов на универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею Фанаты героини высмеяли постеры новой экранизации с Алисией Викандер в главной роли
Недвижимость
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
Назван размер семейного дохода для «комфортной» ипотеки
Две комнаты из одной: проект квартиры на 38 квадратах
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
5-летний сын Эвелины Бледанс сменил имидж У маленького Семена теперь новая прическа.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь