Квартиру экс-спикера горсовета Мамонтова хотят забрать в доход России

Жильё в германии Мамонтов с супругой приобрели ещё в 2015 году. По договору им предоставили помимо жилплощади ещё и место для автомобиля. Покупка оценивается в 37,5 млн рублей, что значительно превышает доход супругов за три года до совершения сделки, о чём свидетельствуют справки о доходах, расходах и имуществе. Представить документальное подтверждение законности получения средств на покупку квартиры Василий Мамонтов.