Квартиру экс-спикера горсовета Мамонтова хотят забрать в доход России
Недвижимость
Недвижимость
Прокуратура составила иск в суд с требованием передать заграничную квартиру Василия Мамонтова в собственность государства. Надзорное ведомство подозревают Мамонтова в покупке квартиры на неподтверждённые доходы, сообщает «Омскрегион».
Жильё в германии Мамонтов с супругой приобрели ещё в 2015 году. По договору им предоставили помимо жилплощади ещё и место для автомобиля. Покупка оценивается в 37,5 млн рублей, что значительно превышает доход супругов за три года до совершения сделки, о чём свидетельствуют справки о доходах, расходах и имуществе. Представить документальное подтверждение законности получения средств на покупку квартиры Василий Мамонтов.
Учитывая ситуацию, прокуроры надеются изъять жильё в пользу Российской Федерации. Рассмотрение процесса началось в Куйбышевском суде Омска.
Отметим, что Василий Мамонтов ещё в начале лета текущего года досрочно сложил с себя полномочия депутата городского совета и перестал быть заместителем председателя этого представительного органа.