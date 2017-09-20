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09:33 (мск), источник: АиФ Казань

Глава госкомитета РТ по туризму пригласил Ангелу Меркель в Казань

Глава госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов пригласил канцлера Германии Ангелу Меркель в Казань.

Сергей Иванов опубликовал видеообращение в Инстаграм: «Узнав, что вы хотите приехать в Россию, я решил лично пригласить вас в Казань — в один из самых красивых городов нашей страны. В республику Татарстан, которая богата своими культурными и историческими традициями, тем более что она находится на Транссибирской магистрали. Приезжайте, я жду вас!» — сказал Сергей Иванов.

Ранее Ангела Меркель призналась, что хочет совершить путешествие по России и США.

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