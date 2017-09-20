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11:45 (мск), источник: Вести - Калининград

В Светлогорске встречаются прокуроры стран Балтийского моря. Без Литвы

Встреча генеральных прокуроров государств — членов Совета государств Балтийского моря открывается 20 сентября в Светлогорске Калининградской области.

Прокуроры обсудят вопросы миграции, экологии и противодействия терроризму, сообщает «Российская газета». Мероприятие пройдет в «Янтарь-холле», уточняют калининградские «Вести».

В 17-й по счету встрече примут участие делегации России, Германии, Дании, Латвии, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции, Эстонии, а также президент сети прокуроров по противодействию экологическим преступлениям в регионе Балтийского моря Эвальд Брандт и исполнительный директор Международной ассоциации прокуроров Янне Хольст Хюбнер. Российскую делегацию возглавляет заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян.

«Участники встречи обсудят роль органов прокуратуры в противодействии незаконной миграции, опыт борьбы с экологическими преступлениями, участие прокуроров в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом. С учетом состоявшегося в 2014 году обмена опытом противодействия киберпреступности вопросы борьбы с терроризмом будут рассматриваться в том числе в контексте противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в террористических целях», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Совет государств Балтийского моря был учрежден на конференции министров иностранных дел стран Балтийского моря в марте 1992 года. В него вошли Германия, Дания, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Россия, Финляндия, Швеция, Эстония, а также Европейская комиссия. В 1995 году в состав совета принята Исландия.

На 10-й встрече, состоявшейся в июне 2005 года в Санкт-Петербурге, обсуждались вопросы борьбы с организованной преступностью, на 15-й встрече в 2012 году в Стокгольме состоялся обмен опытом борьбы с серийными преступлениями, легализацией доходов, полученных преступным путем, о роли прокуроров в борьбе с пиратством. На 16-й встрече в 2014 году в Копенгагене участники делились опытом противодействия киберпреступности.

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