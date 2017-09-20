У приморского вице-губернатора затянулся отпуск после вмешательства ФСБ

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Заместитель главы Приморья Илья Ковалёв пробудет в отпуске до начала октября. Чиновник «пропал с радаров» ещё летом — якобы из-за «семейных обстоятельств», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Приморский край вот уже месяц живёт без вице-губернатора Ильи Ковалёва. Заместитель главы региона с конца лета находится в отпуске. Впервые о затянувшемся отдыхе чиновника стало известно в августе. Тогда несколько неофициальных источников сообщили об обысках в кабинете Ковалёва. Их якобы проводили сотрудники ФСБ. В администрации края эту информацию не подтвердили, пояснив, что вице-губернатор находится в отпуске до 28 августа. Затем чиновник продлил отпуск до 15 сентября — якобы по семейным обстоятельствам.

Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Приморья, Илья Ковалёв до сих пор не вышел из отпуска. Он снова продлил его, на этот раз до начала октября. Причина всё та же — «семейные обстоятельства». Удастся ли заместителю Миклушевского разобраться со своими проблемами за эти несколько недель, сказать трудно.