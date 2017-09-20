Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Михаил Лабковский: «Не мучайте ребенка садом»
Озеро разговаривает с рыбаком: видео набирает популярность
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Немецкий выбор: что будет, если старая сила одержит новую победу Германия выбирает новый парламент, а вместе с ним и канцлера
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Стройные ноги и осиная талия: Володина предстала в купальнике
"Ярсы" бьют на 12 тыс. км: СМИ про ответ Пентагона
Как выглядят мужья plus-size моделей
Свадьба армянского миллиардера удивила Москву (фото)
Лавров не дал Украине устроить провокацию – СМИ
Ольга Ковитиди: Порошенко «получил удар в бороду»
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
1035 лет назад погибла Грейс Келли
08:54 (мск), источник: Восток Медиа

У приморского вице-губернатора затянулся отпуск после вмешательства ФСБ

Илья Ковалёв «пропал с радаров» ещё в конце августа.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Заместитель главы Приморья Илья Ковалёв пробудет в отпуске до начала октября. Чиновник «пропал с радаров» ещё летом — якобы из-за «семейных обстоятельств», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Приморский край вот уже месяц живёт без вице-губернатора Ильи Ковалёва. Заместитель главы региона с конца лета находится в отпуске. Впервые о затянувшемся отдыхе чиновника стало известно в августе. Тогда несколько неофициальных источников сообщили об обысках в кабинете Ковалёва. Их якобы проводили сотрудники ФСБ. В администрации края эту информацию не подтвердили, пояснив, что вице-губернатор находится в отпуске до 28 августа. Затем чиновник продлил отпуск до 15 сентября — якобы по семейным обстоятельствам.

Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Приморья, Илья Ковалёв до сих пор не вышел из отпуска. Он снова продлил его, на этот раз до начала октября. Причина всё та же — «семейные обстоятельства». Удастся ли заместителю Миклушевского разобраться со своими проблемами за эти несколько недель, сказать трудно.

В последнее время Приморью исключительно не везёт с вице-губернаторами. В 2016 году силовики возбудили дело против Олега Ежова (вплоть до вчерашнего дня он сидел в СИЗО). В декабре прошлого года силовики задержали Сергея Сидоренко, курировавшего сельское хозяйство. Месяц назад его приговорили к 2,5 годам условно. Кроме того, сейчас идёт расследование по делу Евгения Вишнякова (уже уволенного из администрации). Сейчас бывший чиновник находится в карцере. Если свой пост по какой-либо причине потеряет и Илья Ковалёв, это будет уже четвёртая крупная потеря для приморского «белого дома».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Суд отложил рассмотрение громкого дела экс-депутата думы Владивостока
Игроки «СКА-Нефтяника» получили медали за победу в чемпионате России
В Мексике из-за землетрясения остались без жилья дипломаты РФ
СМИ: Банк России готовится к санации Бинбанка
Делегация РФ покинула зал ГА ООН перед речью президента Литвы
Лавров рассказал о встрече с Тиллерсоном
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон снова собрался в Москву
Мадуро назвал Трампа «новым Гитлером»
Спорт
«Локомотив» готовится отстоять Кубок России Клубы РФПЛ вступают в борьбу за второй по значимости национальный футбольный трофей
Авто
Цена «Лады» дошла до 848 тысяч рублей C 19 сентября во всех салонах официальных дилеров Lada открывается приём заказов на универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею Фанаты героини высмеяли постеры новой экранизации с Алисией Викандер в главной роли
Недвижимость
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Две комнаты из одной: проект квартиры на 38 квадратах
Главу Кадастровой палаты Ленобласти задержали за взятку
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
5-летний сын Эвелины Бледанс сменил имидж У маленького Семена теперь новая прическа.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь