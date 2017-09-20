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08:56 (мск), источник: ЕАН

Первоуральскую городскую думу возглавит Галина Селькова

Фракция единороссов в Первоуральской городской думе рекомендовала на пост спикера директора Дворца водных видов спорта ПНТЗ Галину Селькову.

Пленарное заседание думы назначено на 5 октября. Об этом ЕАН сообщила лидер городской парторганизации Наталья Воробьева.

Напомним, на выборах 10 сентября абсолютное большинство депутатских мест в городской думе досталось представителям «Единой России» — 21 из 25.

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