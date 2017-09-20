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09:00 (мск), источник: NewsKo

Владимир Путин встретится с Максимом Решетниковым

20 сентября Владимир Путин проведёт встречу с главами регионов, которые были избраны в ходе единого дня голосования.

Участники встречи обсудят итоги выборных кампаний и планы будущей работы по развитию российских регионов.

Напомним, в единый день голосования 10 сентября губернаторы были избраны в 17 регионах страны.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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