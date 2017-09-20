Владимир Путин встретится с Максимом Решетниковым
20 сентября Владимир Путин проведёт встречу с главами регионов, которые были избраны в ходе единого дня голосования.
20 сентября Владимир Путин проведёт встречу с главами регионов, которые были избраны в ходе единого дня голосования.
Участники встречи обсудят итоги выборных кампаний и планы будущей работы по развитию российских регионов.
Напомним, в единый день голосования 10 сентября губернаторы были избраны в 17 регионах страны.
Источник — администрация губернатора Пермского края