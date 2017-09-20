Губернаторы обсудят с президентом планы по развитию регионов
В среду, 20 сентября, президент РФ Владимир Путин примет в Кремле глав регионов, которые одержали победу на выборах 10 сентября. Об этом сообщает
В среду, 20 сентября, президент РФ Владимир Путин примет в Кремле глав регионов, которые одержали победу на выборах 10 сентября. Об этом сообщает
«Участники встречи обсудят итоги выборных кампаний и планы будущей работы по развитию российских регионов», — говорится в сообщении. В Кремле не считают, что явка на воскресных выборах в РФ отличалась от предыдущих лет, её уровень соответствует общеевропейской тенденции.
В Калининградской области на выборах губернатора победил Антон Алиханов, набрав 81,06% голосов. Явка избирателей составила 39,35%.