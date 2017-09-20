Губернаторы обсудят с президентом планы по развитию регионов

«Участники встречи обсудят итоги выборных кампаний и планы будущей работы по развитию российских регионов», — говорится в сообщении. В Кремле не считают, что явка на воскресных выборах в РФ отличалась от предыдущих лет, её уровень соответствует общеевропейской тенденции.