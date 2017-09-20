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09:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Главой Краснокамского района избран Виктор Соколов

Сегодня на заседании земсобрания Краснокамского района депутаты избрали нового главу.

Из 14 присутствовавших депутатов 10 проголосовали за заместителя директора департамента администрации губернатора Пермского края Виктора Соколова, еще четверо воздержались. Еще одним кандидатом на конкурсе выступал политтехнолог Олег Мейлус.

По данным «Ъ», его кандидатуру поддержал один депутат, один воздержался и 12 против. Таким образом, господин Соколов избран главой территории.

Действующий глава Юрий Крестьянников в конкурсе не участвовал.

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