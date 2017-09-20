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09:37 (мск), источник: Publika.md

Румыния выступает против нового закона об образовании в Украине

В румынском парламенте сегодня обсудят сложившуюся ситуацию после принятия в Украине нового закона об образовании.

Источник: Publika.md

По этому поводу в рамках пленарного заседания палата депутатов и сенат Румынии утвердят совместную декларацию.

Недовольны решением Верховной рады и власти Венгрии. Министр иностранных дел Петер Сий Ярто заявил, что его страна в знак протеста обратится в ООН и потребует оказать давление на Украину с целью отзыва этого закона.

Пятого сентября Верховная рада Украины приняла закон об образовании, который в числе прочего предусматривает преподавание в учебных заведениях на украинском языке. Официальный Киев мотивировал решение тем, что многие граждане Украины плохо или вовсе не знают государственный язык.

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