Румыния выступает против нового закона об образовании в Украине

По этому поводу в рамках пленарного заседания палата депутатов и сенат Румынии утвердят совместную декларацию.



Недовольны решением Верховной рады и власти Венгрии. Министр иностранных дел Петер Сий Ярто заявил, что его страна в знак протеста обратится в ООН и потребует оказать давление на Украину с целью отзыва этого закона.



Пятого сентября Верховная рада Украины приняла закон об образовании, который в числе прочего предусматривает преподавание в учебных заведениях на украинском языке. Официальный Киев мотивировал решение тем, что многие граждане Украины плохо или вовсе не знают государственный язык.