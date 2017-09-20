Учения «Запад-2017» завершатся 20 сентября: приедут Лукашенко и Шойгу

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Учения «Запад-2017», которые начались 14 сентября, проходят на территории двух государств — Беларуси и России, в них участвуют более 12 тысяч военнослужащих. На них приглашены более 80 наблюдателей из различных стран мира.

«Согласно плану, учения “Запад-2017” завершатся 20 сентября. Основное внимание в этот день будет уделено полигону “Борисовский”. В соответствии с замыслом учения запланировано посещение этого полигона президентом Беларуси — Главнокомандующим Вооруженными силами Александром Лукашенко», — сообщили Sputnik в среду в министерстве обороны Беларуси.

По словам военных, сегодня на полигоне будут отработаны согласованные действия разнородных сил и средств вооруженных сил РБ и РФ, которые отразят наступления условного противника, проведут контрнаступление, разгромят противника и восстановят утраченное положения.

Удары авиации

Рассказывая о том, что будет происходить в небе на учениях, в Минобороны сообщили, что самолеты Су-34 и Су-25, вертолеты Ми-24 и Ми-28Н нанесут удары по силам условного противника, а Су-24МР в это время будут контролировать результаты ударов авиации. С вертолетов Ми-8 высадится десант.

Новинки белорусской «оборонки»

На полигоне «Борисовский» будут продемонстрированы также новые образцы военной техники, созданной на белорусских оборонных предприятиях.

По их словам, в ходе розыгрыша тактических эпизодов будет продемонстрирована возможность новых образцов вооружения и военной техники, разработанных организациями оборонного сектора экономики Беларуси — это легкобронированный автомобиль «V1», бронетранспортер «Кайман», радиоэлектронное ружье для борьбы с мультикоптерами, модернизированные танки Т-72 БМ3.

Остатки условного противника

В Минобороны также сообщили, что в финальный день также пройдут учения на трех полигонах «Лепельский», «Осиповичском» и «Домановском».

В частности, на полигоне «Лепельский» будут уничтожены остатки незаконных вооруженных формирований. На полигоне «Осиповичский» планируется отработка вопросов разгрома вклинившегося в оборону противника и восстановления первоначального положения посредством контратаки.

На полигоне «Домановский» белорусские и российские экипажи самолетов МиГ-29 отработают вопросы истребительного авиационного прикрытия ударной авиации, а также самолета дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50.

Наблюдатели