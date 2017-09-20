Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Израиле украинец избил соотечественницу, приняв её за россиянку
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Михаил Лабковский: «Не мучайте ребенка садом»
Скончался Виктор Кременюк
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
15 лет без Бодрова: памятник по-братскиВ 2002 году в Кармадонском ущелье погибли 127 человек.
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
СМИ: Жириновский назвал срок окончания «эпохи Путина»
Ольга Ковитиди: Порошенко «получил удар в бороду»
Как выглядят мужья plus-size моделей
Свадьба армянского миллиардера удивила Москву (фото)
Похудевшая на 25 кг Анфиса Чехова показала фигуру в бикини – СМИ
Обозреватель о причинах отправки МиГ-29СМТ в Сирию
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
20В Мексике произошло мощное землетрясение
10:06 (мск), источник: Sputnik.by

Учения «Запад-2017» завершатся 20 сентября: приедут Лукашенко и Шойгу

МИНСК, 20 сен — Sputnik. Белорусско-российские совместные стратегические учения «Запад-2017» завершатся 20 сентября, основное внимание будет приковано к полигону «Борисовский», куда прибудут президент Беларуси Александр Лукашенко и министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, сообщили оборонные ведомства двух стран.

Источник: Sputnik.by

Учения «Запад-2017», которые начались 14 сентября, проходят на территории двух государств — Беларуси и России, в них участвуют более 12 тысяч военнослужащих. На них приглашены более 80 наблюдателей из различных стран мира.

«Согласно плану, учения “Запад-2017” завершатся 20 сентября. Основное внимание в этот день будет уделено полигону “Борисовский”. В соответствии с замыслом учения запланировано посещение этого полигона президентом Беларуси — Главнокомандующим Вооруженными силами Александром Лукашенко», — сообщили Sputnik в среду в министерстве обороны Беларуси.

По словам военных, сегодня на полигоне будут отработаны согласованные действия разнородных сил и средств вооруженных сил РБ и РФ, которые отразят наступления условного противника, проведут контрнаступление, разгромят противника и восстановят утраченное положения.

Удары авиации

Рассказывая о том, что будет происходить в небе на учениях, в Минобороны сообщили, что самолеты Су-34 и Су-25, вертолеты Ми-24 и Ми-28Н нанесут удары по силам условного противника, а Су-24МР в это время будут контролировать результаты ударов авиации. С вертолетов Ми-8 высадится десант.

Новинки белорусской «оборонки»

На полигоне «Борисовский» будут продемонстрированы также новые образцы военной техники, созданной на белорусских оборонных предприятиях.

По их словам, в ходе розыгрыша тактических эпизодов будет продемонстрирована возможность новых образцов вооружения и военной техники, разработанных организациями оборонного сектора экономики Беларуси — это легкобронированный автомобиль «V1», бронетранспортер «Кайман», радиоэлектронное ружье для борьбы с мультикоптерами, модернизированные танки Т-72 БМ3.

Остатки условного противника

В Минобороны также сообщили, что в финальный день также пройдут учения на трех полигонах «Лепельский», «Осиповичском» и «Домановском».

В частности, на полигоне «Лепельский» будут уничтожены остатки незаконных вооруженных формирований. На полигоне «Осиповичский» планируется отработка вопросов разгрома вклинившегося в оборону противника и восстановления первоначального положения посредством контратаки.

На полигоне «Домановский» белорусские и российские экипажи самолетов МиГ-29 отработают вопросы истребительного авиационного прикрытия ударной авиации, а также самолета дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50.

Наблюдатели

За активной фазой учения будут наблюдать также представители международных организаций (ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, МККК), военно-дипломатического корпуса зарубежных стран, аккредитованные при посольствах своих стран в Республике Беларусь, и военные наблюдатели от Латвии, Литвы, Польши, Украины, Эстонии, Швеции и Норвегии, сказали военные.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Подробности ДТП с Сердюковым: пострадали его зам и двое военных
Ученые: вулкан в Италии может вызвать 'суперзиму' на Земле
Жертвами землетрясения в Мексике стали свыше 240 человек
Собственник Бинбанка попросил ЦБ РФ о санации
«Нафтогаз» подал иск к России на $5 млрд по активам в Крыму
Лавров рассказал о встрече с Тиллерсоном
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
СМИ назвали возможную причину инцидента с вертолетом Ка-52
15 лет без Бодрова: памятник по-братски
Спорт
«Спартак» полетел за индульгенцией: анонс матчей Кубка России ЦСКА прибыл в Курск молодежным составом, а "Спартак" улетел в Краснодар на игру с "Кубанью" с пятичасовой задержкой из-за поломки самолета
Авто
Цена «Лады» дошла до 848 тысяч рублей C 19 сентября во всех салонах официальных дилеров Lada открывается приём заказов на универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею Фанаты героини высмеяли постеры новой экранизации с Алисией Викандер в главной роли
Недвижимость
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Две комнаты из одной: проект квартиры на 38 квадратах
Главу Кадастровой палаты Ленобласти задержали за взятку
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
5-летний сын Эвелины Бледанс сменил имидж У маленького Семена теперь новая прическа.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь