Назарбаев полюбовался на обновленные улицы в Алматы

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Осмотр начался с верхней части улицы Панфилова. Аким города Алматы Бауыржан Байбек продемонстрировал главе государства обновленную улицу, показав на стенде, как Панфилова выглядела раньше.

Напомним, улица Панфилова отныне стала пешеходной, доступ автомобилям здесь запрещен.

Улицу выложили гранитной плиткой общей площадью 22 тысячи квадратных метров. Установлены 178 фонарей уличного освещения и два сухих фонтана. Демонтировано 350 парковочных мест, более 300 рекламных конструкций и 15 объектов входных групп. Кроме того, отремонтировано 11 фасадов домов и 14 входных групп.

К слову, на улице Панфилова еще будут высажены деревья разных пород — липа, клен, рябина, яблони и ель. На Кабанбай батыра установлен светофор для пешеходов, чтобы можно было безопасно пересечь улицу, идя в сторону ГАТОБ.

Также на стенде Бауыржан Байбек продемонстрировал президенту, как сейчас выглядит площадь Астана, отметив, что шестиполосная проезжая часть была сужена до четырех полос.

Затем процессия двинулась на экологически чистом транспорте — электрокарах — в сторону проспекта Жибек Жолы, известного как алматинский Арбат, где также произошли заметные изменения.

Так, на Арбате тоже были установлены сухие фонтаны, детские площадки, вазоны с цветами, разбиты газоны, а пешеходная часть выложена плиткой. Так же, как и на Панфилова, на Жибек Жолы появились скамейки.