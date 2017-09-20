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09:46 (мск), источник: Tengrinews

Божко объяснил свое высказывание о сельской молодежи

Вице-спикер Мажилиса Владимир Божко прокомментировал свое высказывание о необходимости «снижать неконтролируемый приток сельской молодежи в города, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По его словам, речь шла о создании условий в регионах, чтобы выходцы из сел имела равные условия с городской молодежью.

«Про запрет — это вообще цирк с конями. Я не говорил, что нужно запретить въезд (молодежи в города — прим.автора), это конституционное право каждого. Я сказал, что нужно создать условия, чтобы не подталкивать молодых людей из села выезжать в города. Решить культурные вопросы, дать хорошо оплачиваемую работу, сделать инфраструктуру хорошую. Никто из Родины Сауэра не уезжает (Родина — село в Акмолинкой области, базовым хозяйством которого является ТОО АФ “Родина”, руководитель Иван Сауэр — прим.автора). Потому что у него все это решено и так это должно быть везде», — завил Божко.

Он пояснил, что речь шла о перераспределили средств программы «Нурлы жер», чтобы часть денег направить на создание жилищных условий на селе. Депутат отметил, что за эти дни прочитал массу оскорблений в Интернете в свой адрес.

«Кое-кто дошел до прямых хамских оскорблений, обвинив в шовинизме, в притеснении наших сельхозтружеников. У меня большое подозрение, что эти люди хотят, чтобы я на них подал в суд, чтобы зарабатывать себе дешевую популярность. Не буду принципиально (подавать в суд — прим.автора), я знаю этот метод. Сейчас рассматриваем закон об информации, я думаю, что все-таки наступает пора, при которой надо соответствующим образом не допускать отдельным хамоватым гражданам, используя столь широкую аудиторию, которая есть в Интернете, вести себя абсолютно безобразно», — отметил Владимир Божко.

«Вы знаете, временами обидно, что какой-то малоприличный гражданин или конспиративный пользователь начинает хамить, не только чисто человечески оскорблять себя своими действиями», — добавил он.

Напомним, на прошедшем 18 сентября правительственном часе в Мажилисе, вице-спикер отметил, что инцидент возле «Абу Даби Плаза» в Астане был локализован, но в соцсетях прошла подстрекательская информация на которую откликнулась молодежь, прибывшая в Астану из сел и имевшая проблемы с трудоустройством.

«Этот случай еще раз показал, что надо устранять причины, условия возникновения этих (конфликтов — прим. автора). Необходимо снижать неконтролируемый приток сельской молодежи в города. Устранять те причины, что двигает молодежь уходить в города, молодежь на селе должна иметь достойные условия жизни и работу, жилье, пользоваться современной социально-культурной инфраструктурой», — отметил тогда Владимир Божко.

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