Божко объяснил свое высказывание о сельской молодежи

По его словам, речь шла о создании условий в регионах, чтобы выходцы из сел имела равные условия с городской молодежью.
«Про запрет — это вообще цирк с конями. Я не говорил, что нужно запретить въезд (молодежи в города — прим.автора), это конституционное право каждого. Я сказал, что нужно создать условия, чтобы не подталкивать молодых людей из села выезжать в города. Решить культурные вопросы, дать хорошо оплачиваемую работу, сделать инфраструктуру хорошую. Никто из Родины Сауэра не уезжает (Родина — село в Акмолинкой области, базовым хозяйством которого является ТОО АФ “Родина”, руководитель Иван Сауэр — прим.автора). Потому что у него все это решено и так это должно быть везде», — завил Божко.
Он пояснил, что речь шла о перераспределили средств программы «Нурлы жер», чтобы часть денег направить на создание жилищных условий на селе. Депутат отметил, что за эти дни прочитал массу оскорблений в Интернете в свой адрес.
«Кое-кто дошел до прямых хамских оскорблений, обвинив в шовинизме, в притеснении наших сельхозтружеников. У меня большое подозрение, что эти люди хотят, чтобы я на них подал в суд, чтобы зарабатывать себе дешевую популярность. Не буду принципиально (подавать в суд — прим.автора), я знаю этот метод. Сейчас рассматриваем закон об информации, я думаю, что
«Вы знаете, временами обидно, что
Напомним, на прошедшем 18 сентября правительственном часе в Мажилисе,
«Этот случай еще раз показал, что надо устранять причины, условия возникновения этих (конфликтов — прим. автора). Необходимо снижать неконтролируемый приток сельской молодежи в города. Устранять те причины, что двигает молодежь уходить в города, молодежь на селе должна иметь достойные условия жизни и работу, жилье, пользоваться современной