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10:09 (мск), источник: БЕЛТА

Генсек ООН: последние ураганы в Атлантике говорят о срочности борьбы с изменением климата

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ураганы «Харви», «Ирма» и «Мария» в Атлантике, а также масштабные наводнения в Южной Азии говорят о срочной необходимости принятия мер по борьбе с изменением климата. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш на заседании в Нью-Йорке на уровне глав государств, сообщает ТАСС.

Источник: БЕЛТА

«Подобные явления будут все более частыми и яростными, а также будут провоцировать все более серьезные гуманитарные и экономические последствия», — сказал Антониу Гутерриш.

В подтверждение своих слов он привел данные, согласно которым в 2016 году более 24 млн человек стали беженцами из-за природных катаклизмов. При этом число стихийных бедствий с 1970 года увеличилось в четыре раза.

Глава ООН отметил, что обязательств по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу, данных при вступлении в Парижское соглашение, недостаточно для удержания роста температуры на Земле. В связи с этим, заявил генсек, страны — участники соглашения должны поставить себе более амбициозные цели.

Антониу Гутерриш также призвал государства к развитию экологически чистой инфраструктуры, отметив, что за последние 10 лет объем инвестиций в эту сферу составил около $300 млрд.

Парижское соглашение по борьбе с глобальным изменением климата было принято 12 декабря 2015 года. На сегодняшний день документ ратифицировали 160 государств.

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