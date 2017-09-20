Генсек ООН: последние ураганы в Атлантике говорят о срочности борьбы с изменением климата

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«Подобные явления будут все более частыми и яростными, а также будут провоцировать все более серьезные гуманитарные и экономические последствия», — сказал Антониу Гутерриш.

В подтверждение своих слов он привел данные, согласно которым в 2016 году более 24 млн человек стали беженцами из-за природных катаклизмов. При этом число стихийных бедствий с 1970 года увеличилось в четыре раза.

Глава ООН отметил, что обязательств по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу, данных при вступлении в Парижское соглашение, недостаточно для удержания роста температуры на Земле. В связи с этим, заявил генсек, страны — участники соглашения должны поставить себе более амбициозные цели.

Антониу Гутерриш также призвал государства к развитию экологически чистой инфраструктуры, отметив, что за последние 10 лет объем инвестиций в эту сферу составил около $300 млрд.