Генконсульство США во Владивостоке отмечает 25-летие

Источник: Восток Медиа

22 сентября генеральному консульству США во Владивостоке исполняется 25 лет. Сам американский генконсул Майкл Кийс в преддверии этой даты отметил, что жители США и России «способны творить великие дела даже во времена тяжелейшего испытания для наших народов и стран», сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на представителя генконсульства Дмитрия Мотовилова.

Впервые консул Соединённых Штатов Америки получил назначение в приморской столице ещё в 1875 году — тогда же открылось и первое консульство, проработавшее до 1923 года. Второй раз оно открылось во Владивостоке уже в 1941 году — во время Великой Отечественной войны, проработав 7 лет.

«Мы гордимся тем, что Генконсульство США является наследником американской дипмиссии, работавшей на Дальнем Востоке во времена тяжелейшего испытания для народов наших стран, — говорит действующий генконсул Майкл Кийс — Через Владивосток прошла почти половина всех грузов по программе Ленд-лиз. И я неоднократно встречал людей, которые вспоминают это время как символ того, что наши народы способны творить великие дела, когда они работают вместе».

Американский представитель добавил, что прошедшие четверть века стали временем сотрудничества между Российской Федерацией и США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и консульство выступало связующим звеном в этом «движении навстречу друг другу». По мнению Майкла Кийса, их главное достижение — программы народной дипломатии.

«Благодаря им наши народы узнавали и продолжают узнавать друг друга. И это движение навстречу, попытки понять друг друга — залог нашего будущего», — подытожил генконсул.