Бишкек выразил протест после встречи Назарбаева с кандидатом в президенты

«Министерство выражает недоумение в связи с прошедшей встречей президента Казахстана Н. А. Назарбаева с одним из кандидатов в президенты Кыргызской Республики и выражением поддержки со стороны главы Казахстана данному кандидату в предстоящих выборах. Несмотря на то, что глава дружественного Казахстана заявил, что он не вмешивается во внутренние дела Кыргызстана, его слова явно отражают предпочтение казахстанской стороны относительно будущего президента Кыргызской Республики», — говорится в ноте протеста, опубликованной на сайте дипломатического ведомства КР.