Бишкек выразил протест после встречи Назарбаева с кандидатом в президенты

Как сообщает Sputnik Кыргызстан, нота протеста вручена временному поверенному в делах РК в Кыргызстане Рымтаю Карибжанову.
Информация о встрече Назарбаева с кандидатом появилась ранее на сайте Акорды. МИД Кыргызстана расценивает данную встречу как вмешательство во внутренние дела государства.
«Министерство выражает недоумение в связи с прошедшей встречей президента Казахстана Н. А. Назарбаева с одним из кандидатов в президенты Кыргызской Республики и выражением поддержки со стороны главы Казахстана данному кандидату в предстоящих выборах. Несмотря на то, что глава дружественного Казахстана заявил, что он не вмешивается во внутренние дела Кыргызстана, его слова явно отражают предпочтение казахстанской стороны относительно будущего президента Кыргызской Республики», — говорится в ноте протеста, опубликованной на сайте дипломатического ведомства КР.
Выборы президента Кыргызстана состоятся 15 октября.
Таким образом, кыргызская сторона расценила указанные высказывания, а также широкое освещение казахстанской стороной данной встречи как попытку повлиять на выбор народа Кыргызстана и вмешательства во внутренние дела Кыргызской Республики.