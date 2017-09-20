В Госдуме прокомментировали иск «Нафтогаза» к России по активам в Крыму

Источник: РИА Новости

Ранее компания «Нафтогаз Украины» заявила о том, что подала в суд Гааги исковое заявление к России с требованием возместить 5 миллиардов долларов убытков в связи с потерей активов в Крыму.

По словам Калашникова все, что находится «на территории страны, которая стала вдруг страной, а потом попросила, чтобы ее приняли в другую страну, принадлежит ей и народу, который там живет». «И в этой связи иски рассматриваться не должны», — заявил он РИА Новости.

Парламентарий отметил, что «внутреннее законодательство должно быть превыше внешнего» и, по его мнению, в этом смысле России надо учиться у США.