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10:34 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме прокомментировали иск «Нафтогаза» к России по активам в Крыму

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Иск компании «Нафтогаз Украины» не должен рассматриваться, так как-то, что является предметом спора, принадлежит Крыму и его жителям, однако суд Гааги может принять положительное решение из-за того, кто именно направил иск, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Источник: РИА Новости

Ранее компания «Нафтогаз Украины» заявила о том, что подала в суд Гааги исковое заявление к России с требованием возместить 5 миллиардов долларов убытков в связи с потерей активов в Крыму.

По словам Калашникова все, что находится «на территории страны, которая стала вдруг страной, а потом попросила, чтобы ее приняли в другую страну, принадлежит ей и народу, который там живет». «И в этой связи иски рассматриваться не должны», — заявил он РИА Новости.

Парламентарий отметил, что «внутреннее законодательство должно быть превыше внешнего» и, по его мнению, в этом смысле России надо учиться у США.

«Здесь я не собираюсь оценивать как юрист, обречен ли (иск) на провал. Они могут и принять (решение — ред.) в пользу Украины даже по принципу того, от кого это исходит», — добавил он, отвечая на вопрос о шансах принятия положительного решения суда по соответствующему иску.

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