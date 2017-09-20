В Госдуме прокомментировали иск «Нафтогаза» к России по активам в Крыму
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Иск компании «Нафтогаз Украины» не должен рассматриваться, так
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Иск компании «Нафтогаз Украины» не должен рассматриваться, так
Ранее компания «Нафтогаз Украины» заявила о том, что подала в суд Гааги исковое заявление к России с требованием возместить 5 миллиардов долларов убытков в связи с потерей активов в Крыму.
По словам Калашникова все, что находится «на территории страны, которая стала вдруг страной, а потом попросила, чтобы ее приняли в другую страну, принадлежит ей и народу, который там живет». «И в этой связи иски рассматриваться не должны», — заявил он РИА Новости.
Парламентарий отметил, что «внутреннее законодательство должно быть превыше внешнего» и, по его мнению, в этом смысле России надо учиться у США.
«Здесь я не собираюсь оценивать как юрист, обречен ли (иск) на провал. Они могут и принять (решение — ред.) в пользу Украины даже по принципу того, от кого это исходит», — добавил он, отвечая на вопрос о шансах принятия положительного решения суда по соответствующему иску.