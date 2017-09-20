Владимир Городецкий: «Мы возвращаемся на траекторию роста»

— Тема юбилея Новосибирской области остается в центре внимания уже не первый месяц. Это — осознанная позиция региональных властей? Какие цели и задачи они ставят перед собой?

— Конечно, юбилей области мы стараемся сделать важным событием для наших жителей. Считаю, что это хороший повод, чтобы объединить людей разных возрастов, город и село, коренных новосибирцев и тех, кто недавно приехал к нам и начал здесь жить, обустраиваться. Мы ставили перед собой задачу еще раз напомнить жителям о славных страницах нашего прошлого и о людях, которые создавали фундамент нашего настоящего.

Поэтому проводится множество мероприятий самого разного формата, чтобы вовлечь в празднование максимальное количество земляков: рассказать об истории региона, о выдающихся людях, наших достижениях и достопримечательностях. Это полезно молодому поколению, которое не всегда знает историю своего края; это интересно и для молодых людей из других регионов, которые решили связать судьбу с Новосибирской областью и благодаря этому смогут лучше понять, прочувствовать, чем живет и чем гордится регион.

— Как Вы оцениваете основные итоги развития региона в юбилейном году? Итоги подводить, конечно, рано, но, очевидно, что тенденции в развитии области в последние месяцы Вам ясны.

— Пока можно говорить об итогах первого полугодия. В Новосибирской области на сегодняшний день самые высокие среди регионов Сибирского федерального округа объемы производства продукции сельского хозяйства и ввода жилья. Область традиционно находится в числе лидеров по развитию малых предприятий, оптовой и розничной торговли, инновационной деятельности, а также по объему платных услуг, оказываемых населению.

Мы видим во многих отраслях хорошие тенденции. Сегодня можно с уверенностью говорить, что мы преодолели рецессию и возвращаемся на траекторию роста.

— Что делается для повышения инвестиционной привлекательности региона? Каковы перспективы и приоритетные проекты развития Новосибирской области?

— Повышение инвестиционной привлекательности является для нас приоритетной задачей. Мы реализуем «дорожную карту» по улучшению показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, в которую включено 140 различных мероприятий. Новосибирская область в 2017 году значительно улучшила показатели инвестиционного климата: в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата наш регион поднялся на 19 позиций по сравнению с прошлым годом. В ближайшее время будет утверждена аналогичная «дорожная карта» на 2017−2018 годы.

Планируемый прогноз по инвестициям в основной капитал в 2017 году — 150 млрд. рублей, что превышает уровень прошлого года на 4,9%. В этом году началась реализация ряда крупных инвестиционных проектов, среди которых — «Сибирский ЛПК», промышленно-логистический парк «Восточный», СКТБ «Катализатор». Ведется подготовка к реализации одного из самых крупных инфраструктурных объектов в стране — четвертого моста через Обь.

В этом году мы приступили к подготовке пилотного проекта по созданию территории опережающего социально-экономического развития на базе Маслянинского, Черепановского и Сузунского районов.

Эти шаги направлены на создание импульса в развитии инвестиционной привлекательности региона за счет сельских территорий.

В социальной сфере упор сделан на строительстве новых школ в этом году введем четыре новых школы. Планомерно работаем над улучшением первичной медицинской помощи — строятся 26 фельдшерских акушерских пунктов в отдаленных районах области, подготовили концессионное соглашение для строительства 7 поликлиник, концессионер будет определен в феврале следующего года.

Будущее Новосибирской области – за высокими технологиями, инновационным предпринимательством, производством высокотехнологичной продукции, ориентированной на экспорт.

Сегодня мы разрабатываем Стратегию инновационного развития Новосибирской области на период до 2030 года. Проект ее рассмотрим на заседании правительства до конца 2017 года. Среди приоритетных направлений реализации стратегии — формирование компетенций инновационной деятельности, стимулирование инновационной активности молодёжи. Безусловно, это решение задач реиндустриализации экономики, развитие экспортного потенциала промышленности и сельского хозяйства.

Отрадно, что спрос на продукцию, производимую в Новосибирской области, есть и на Западе, и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы настроены на углубление инвестиционных, торговых, финансовых связей со всеми партнёрами. Это даст толчок к ускоренному развитию нашего региона, к укреплению его конкурентоспособности и привлекательности.

Мы намерены постоянно двигаться вперёд, закрепиться в ряду ведущих технологических центров России, укреплять позиции Новосибирской области как важнейшего транспортного, научно-промышленного и культурного центра евразийской части страны.

— Какое влияние на развитие региона окажут такие масштабные проекты, как строительство четвертого моста через Обь или решение проблемы с мусором в рамках Новосибирской агломерации?

— Если говорить о строительстве четвертого моста через Обь, то в первую очередь, реализация подобного проекта имеет большое значение с точки зрения решения дорожно-транспортных проблем Новосибирска. Мост позволит значительно сократить время поездки по городу и разгрузит такие проблемные участки, как площадь Труда и площадь Энергетиков на левом берегу, где сейчас транспорт скапливается из-за светофоров. По проекту движение на этих развязках будет проходить практически в непрерывном цикле. Кроме того, мост обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», Чуйский тракт и «Сибирь».

С другой стороны, реализация подобного проекта позитивно скажется на экономике региона — за пять лет в проект в общей сложности будет вложено почти 40,6 млрд. рублей. Часто спрашивают, почему эти деньги не направить на разные программы и проекты. Дело в том, что основная часть этой суммы — федеральный грант, собранный благодаря системе «Платон», и он может быть направлен только на дорожное строительство. Также не будем забывать, что строительство таких масштабных инфраструктурных объектов имеет мультипликативный эффект: мы расселим 81 жилой дом, люди передут в новые квартиры, мы загрузим нашу строительную индустрию, в которой произошел серьезный спад за последние два года.

Что касается проекта строительства мусоросортировочных комплексов, то он вызвал неоднозначную реакцию, и сейчас я объявил о перезагрузке обсуждения дальнейших путей реализации программы по обращению с отходами на территории Новосибирской области.

Было поручено приостановить все работы по возведению объектов в рамках концессионного соглашения и организовать работу по тщательному обсуждению всех аспектов вопроса обращения с отходами: экологических, технологических, экономических и юридических.

Рабочие группы должны сверить позиции всех сторон и предложить воспринимаемый обществом путь решения проблемы. Если в результате обсуждения мы придем к тому, что реализация заключенного концессионного соглашения невозможна, мы начнем процесс расторжения и реализуем иные подходы.

Но проблему обращения с бытовыми отходами нам необходимо решать в любом случае, а федеральный закон ставит нас в жесткие временные рамки.

Оперативного профессионального диалога требует и экологическая ситуация в области: в нашем регионе сегодня действуют большое количество свалок и полигонов, не отвечающих требованиям действующих экологических и технических нормативов. Самая большая экологическая угроза — Гусинобродская свалка, которая работает с нарушением многих нормативов. Поэтому оптимальное решение нужно найти максимально быстро.

— Какие еще большие проекты ждут регион в будущем? Можно ли, например, говорить о том, что продолжит развиваться новосибирский метрополитен, который эксперты называют основой транспортного каркаса мегаполиса?

— Метрополитен играет в транспортной системе Новосибирска важную роль, и его необходимо развивать. Главное препятствие — затратность строительства. Метро — муниципальное предприятие, поэтому инициатива должна исходить от города. В прошлом, несмотря на все сложности, нам удавалось находить ресурсы и построить в период с 2000 года три новых станции. Сегодня ситуация с бюджетом непростая, однако, если муниципалитет изыщет средства и начнет строить, региональное правительство найдет возможность поддержать этот очень важный для города проект.

— Область отметила юбилей выпуском медалей «80 лет Новосибирской области». Как много жителей региона были их удостоены? Вы лично вручали награды многим землякам — что Вы им говорили в этот торжественный момент?

— Всего мы наградим 53 тысячи человек. Область у нас большая — почти три миллиона человек, достойных людей много. При вручении медалей, конечно, я старался подчеркнуть вклад каждого в развитие региона и показать, как стремительно развивалась Новосибирская область в эти годы.