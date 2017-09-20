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10:49 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко прибыл на учения «Запад-2017»

МИНСК, 20 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на учение «Запад-2017», сообщает корреспондент Sputnik с места событий.

Источник: Sputnik.by

Президент, который также является Главнокомандующим ВС Беларуси, прилетел на полигон «Борисовский» на вертолете.

Как ожидается, здесь главе государства доложат о развитии военно-политической обстановки в Европейском регионе и ее влиянии на обеспечение военной безопасности Союзного государства, а также о порядке применения армии, в том числе о взаимодействии с группировкой войск, действующей на северо-западном операционном направлении.

Лукашенко будет наблюдать за ходом учений. Он также проведет смотр войск, участвовавших в учениях, наградит отличившихся военнослужащих.

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на Минобороны Беларуси, с российской стороны за ходом учений вместе с президентом Беларуси будет наблюдать министр обороны России Сергей Шойгу.

Президент РФ Владимир Путин наблюдал за учениями на одном из российских полигонов.

По данным Минобороны Беларуси, военнослужащие Беларуси и РФ на «Борисовском» в среду будут отражать наступление условного противника, затем перейдут в контрнаступление и разгромят «неприятеля».

Лукашенко и Шойгу смогут увидеть, как наносят удары по «врагу» самолеты Су-34 и Су-25, а также вертолеты Ми-24 и Ми-28Н. Им также продемонстрируют возможности новых образцов белорусского вооружения — легкобронированного автомобиля МЗКТ «V1», бронетранспортера «Кайман» и модернизированные танки Т-72 БМ3.

Sputnik готовит фото и видеорепотажи с заключительного дня учений «Запад-2017» на полигоне «Борисовский. Следите за обновлениями портала.

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