Лукашенко прибыл на учения «Запад-2017»

Источник: Sputnik.by

Президент, который также является Главнокомандующим ВС Беларуси, прилетел на полигон «Борисовский» на вертолете.

Как ожидается, здесь главе государства доложат о развитии военно-политической обстановки в Европейском регионе и ее влиянии на обеспечение военной безопасности Союзного государства, а также о порядке применения армии, в том числе о взаимодействии с группировкой войск, действующей на северо-западном операционном направлении.

Лукашенко будет наблюдать за ходом учений. Он также проведет смотр войск, участвовавших в учениях, наградит отличившихся военнослужащих.

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на Минобороны Беларуси, с российской стороны за ходом учений вместе с президентом Беларуси будет наблюдать министр обороны России Сергей Шойгу.

Президент РФ Владимир Путин наблюдал за учениями на одном из российских полигонов.

По данным Минобороны Беларуси, военнослужащие Беларуси и РФ на «Борисовском» в среду будут отражать наступление условного противника, затем перейдут в контрнаступление и разгромят «неприятеля».

Лукашенко и Шойгу смогут увидеть, как наносят удары по «врагу» самолеты Су-34 и Су-25, а также вертолеты Ми-24 и Ми-28Н. Им также продемонстрируют возможности новых образцов белорусского вооружения — легкобронированного автомобиля МЗКТ «V1», бронетранспортера «Кайман» и модернизированные танки Т-72 БМ3.