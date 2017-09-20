Новые депутаты нижегородской Думы получили депутатские удостоверения.

Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород», присутствующий на заседании Гордумы 20 сентября 2017 года.

Напомним, что 10 сентября 2017 года прошли довыборы в Думу Нижнего Новгорода. Победу на них одержали Станислав Прокопович (Единая Россия, округ № 18), Шамиль Аляутдинов (ЕР, № 27) и Андрей Колобов (самовыдвиженец при поддержке «Справедливой России», № 31). На сегодняшнем заседании глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко вручила им удостоверения и депутатские значки. Ранее сообщалось, что явка избирателей на довыборах в Думу Нижнего Новгорода составила 12,62%.