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10:54 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Новые депутаты нижегородской Думы получили депутатские удостоверения

Новые депутаты нижегородской Думы получили депутатские удостоверения.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород», присутствующий на заседании Гордумы 20 сентября 2017 года.

Напомним, что 10 сентября 2017 года прошли довыборы в Думу Нижнего Новгорода. Победу на них одержали Станислав Прокопович (Единая Россия, округ № 18), Шамиль Аляутдинов (ЕР, № 27) и Андрей Колобов (самовыдвиженец при поддержке «Справедливой России», № 31). На сегодняшнем заседании глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко вручила им удостоверения и депутатские значки. Ранее сообщалось, что явка избирателей на довыборах в Думу Нижнего Новгорода составила 12,62%.

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