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10:58 (мск), источник: Интерфакс

В Думе не осталось депутатов-прогульщиков

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU — Пленарное заседание Госдумы в среду стало первым, на котором зафиксировано отсутствие депутатов только по уважительным причинам, заявил председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин.

Источник: РИА "Новости"

«Коллеги, поздравляем, на самом деле, наверное, первое такое пленарное заседание, когда у нас отсутствуют (депутаты — ИФ) только по уважительным причинам: в командировках, в составе делегаций, исполняя полномочия членов Совета думы либо находятся на больничном», — сказал Володин в среду, открывая пленарное заседание.

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Глава комитета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова отметила в начале «пленарки», что в соответствии с документами в зале должно присутствовать 422 депутата, что и было подтверждено в результате проведения регистрации.

Ранее при предоставлении подобной информации Савастьяновой сообщалось, что некоторые из парламентариев отсутствуют в зале пленарных заседаний из-за того, что взяли «отпуск за свой счет». Особый контроль за посещением парламентариев начался с седьмого созыва Госдумы.

Так, согласно принятым изменениям, отсутствие на «пленарке» без соответствующего объяснения влечет удержание шестой части зарплаты депутата. Это исчисляется с учетом того, что в месяц Дума, как правило, проводит шесть пленарных заседаний.

Кроме того, Володин отметил, что в работе Госдумы сегодня принимает участие депутат, избранный по Брянскому одномандатному избирательному округу от ЛДПР Борис Пайкин. Он получил мандат депутата от «Единой России».

Таким образом, фракция ЛДПР в Думе увеличилась на одного депутата, а фракция «Единая Россия» сократилась на одного депутата.

Депутаты Госдумы перестали быть прогульщиками
Во время загрузки произошла ошибка.
1 июня© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Сергей Саморуков
Счастье-то какое!!! Люди получали по полмиллиона и не ходили на работу ... а теперь пришли . Надо объявить нац.праздник!
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