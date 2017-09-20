В Думе не осталось депутатов-прогульщиков

Источник: РИА "Новости"

«Коллеги, поздравляем, на самом деле, наверное, первое такое пленарное заседание, когда у нас отсутствуют (депутаты — ИФ) только по уважительным причинам: в командировках, в составе делегаций, исполняя полномочия членов Совета думы либо находятся на больничном», — сказал Володин в среду, открывая пленарное заседание.

Глава комитета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова отметила в начале «пленарки», что в соответствии с документами в зале должно присутствовать 422 депутата, что и было подтверждено в результате проведения регистрации.

Ранее при предоставлении подобной информации Савастьяновой сообщалось, что некоторые из парламентариев отсутствуют в зале пленарных заседаний из-за того, что взяли «отпуск за свой счет». Особый контроль за посещением парламентариев начался с седьмого созыва Госдумы.

Так, согласно принятым изменениям, отсутствие на «пленарке» без соответствующего объяснения влечет удержание шестой части зарплаты депутата. Это исчисляется с учетом того, что в месяц Дума, как правило, проводит шесть пленарных заседаний.

Кроме того, Володин отметил, что в работе Госдумы сегодня принимает участие депутат, избранный по Брянскому одномандатному избирательному округу от ЛДПР Борис Пайкин. Он получил мандат депутата от «Единой России».