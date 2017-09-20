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11:59 (мск), источник: РИА Новости

ГД приняла в первом чтении проект о маткапитале для отцов-одиночек в Крыму

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о выдаче материнского капитала отцам-одиночкам из Крыма в случае смерти матерей с 1 января 2007 года и до присоединения республики к России.

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в пояснительной записке, право на получение маткапитала имеют, в частности, женщины, являющиеся гражданами РФ, родившие (усыновившие) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года, а также женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они этим правом не воспользовались. В тех случаях, когда женщина умерла, возможность распоряжения указанными средствами может быть предоставлена отцу (усыновителю) ребенка (независимо от наличия гражданства РФ или статуса лица без гражданства). Либо маткапитал выплачивается ребенку (детям), если отец умер или объявлен умершим.

Однако в настоящее время право на получение материнского капитала не может быть реализовано проживающими в Крыму и Севастополе отцами или детьми в случае, если женщина умерла или объявлена умершей до 18 марта 2014 года (даты принятия Крыма в состав РФ), поскольку такие женщины являлись гражданами Украины и не могли быть признаны гражданами РФ.

«Законопроектом предлагается в случае смерти женщины после рождения (усыновления) ею второго, третьего или последующих детей в период с 1 января 2007 года по 18 марта 2014 года, не являвшейся в этот период гражданкой России и проживавшей на территории автономной республики Крым, предоставить право на получение материнского капитала отцу (усыновителю) ребенка или ребенку (детям) до окончания обучения по очной форме в образовательной организации (но не дольше чем до достижения возраста 23 лет)», — говорится в сопроводительных документах.

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