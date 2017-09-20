Депутаты Горсовета Омска получат мандаты только в понедельник из-за Корбута и Тетянникова
Процедура торжественной выдачи «корочек» перенесена.
Процедура торжественной выдачи «корочек» перенесена.
Торжественная выдача временных мандатов депутатам Горсовета шестого созыва в мэрии Омска переносится на понедельник, 25 сентября. Постоянные «корочки» парламентарии получат 27 сентября.
Ранее временные мандаты планировали сделать к 22 сентября. Все дело в том, что не все победители выборов успели уволиться с государственных должностей.
В частности, глава омского отделения «Единой России» Юрий Тетянников передумал оставлять должность
В то же время пока не пришел приказ об увольнении главы МЧС по Омской области Владимира Корбута, прошедшего в Горсовет по партийным спискам «Единой России». Хотя рапорт он написал уже давно.
Также пока не уволился победитель выборов от КПРФ Дмитрий Петренко, который работал депутатом совета Называевского района.