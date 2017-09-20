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11:23 (мск), источник: Om1.ru

Депутаты Горсовета Омска получат мандаты только в понедельник из-за Корбута и Тетянникова

Процедура торжественной выдачи «корочек» перенесена.

Торжественная выдача временных мандатов депутатам Горсовета шестого созыва в мэрии Омска переносится на понедельник, 25 сентября. Постоянные «корочки» парламентарии получат 27 сентября.

Ранее временные мандаты планировали сделать к 22 сентября. Все дело в том, что не все победители выборов успели уволиться с государственных должностей.

В частности, глава омского отделения «Единой России» Юрий Тетянников передумал оставлять должность вице-мэра Омска по гостайне и безопасности. Официальных комментариев от лидера ЕР пока не поступало.

В то же время пока не пришел приказ об увольнении главы МЧС по Омской области Владимира Корбута, прошедшего в Горсовет по партийным спискам «Единой России». Хотя рапорт он написал уже давно.

Также пока не уволился победитель выборов от КПРФ Дмитрий Петренко, который работал депутатом совета Называевского района.

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