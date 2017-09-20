Лукашенко наблюдает за ходом учения «Запад-2017» на полигоне Борисовский

Источник: БЕЛТА

Александр Лукашенко по прибытии на полигон посетил вспомогательный пункт управления региональной группировки войск (сил) Беларуси и России, а также вспомогательный пункт управления 1-й танковой армии Западного военного округа Вооруженных Сил России.

Президенту доложили о развитии военно-политической обстановки в Европейском регионе и ее влиянии на обеспечение военной безопасности Союзного государства, о порядке применения армии, в том числе во взаимодействии с группировкой войск, действующей на северо-западном операционном направлении.

Глава государства также осмотрел подвижной пункт управления командующего РГВ©. Данный бронированный автомобиль отечественного производства оснащен самыми современными средствами связи, которые позволяют управлять войсками непосредственно в движении.

«Молодцы! За короткий промежуток времени сделали хорошую систему», — отметил Президент.

На полигоне отрабатываются согласованные действия разнородных сил и средств вооруженных сил Беларуси и России по отражению наступления условного противника, проведению контратаки и дальнейшему его разгрому.

В ходе розыгрыша тактических эпизодов проходят апробацию новые образцы вооружения и военной техники оборонного сектора экономики Беларуси: легкобронированные автомобили «V1» (МЗКТ), бронетранспортер «Кайман», радиоэлектронные ружья для борьбы с мультикоптерами (ОАО «КБ Радар»), а также модернизированные танки Т-72 БМ3.

На полигоне присутствует руководство интеграционных структур — Союзного государства, СНГ, ОДКБ, иностранные наблюдатели и дипломаты.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017» началось 14 сентября. На территории Беларуси задействованы полигоны Лепельский, Борисовский, Лосвидо, Осиповичский, два полигона ВВС и войск ПВО — Ружанский и Домановский, а также два участка местности в Витебской области — Дретунь и Глубокое. В России оно проходит на полигонах Лужский, Струги Красные и Правдинский в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.

При определении замысла учения «Запад-2017» учитывались современные подходы к применению войск (сил) на основе опыта современных вооруженных конфликтов. В основу замысла положен вариант возникновения кризисной ситуации и нарастания конфликта, связанный с возрастанием активности незаконных вооруженных формирований, международных сепаратистских и террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку. При этом противоборствующие стороны условно расположены в пределах реальных границ Беларуси: с одной стороны — «Северные», включающие Союзное государство, с другой — «Западные» — коалиция заинтересованных государств.