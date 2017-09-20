Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия объявила байкот Литве в ООН
Топ самых странных эпидемий
Бюджет сэкономит на пенсиях 560 млрд руб. за два года
«Этот шпион – Путин»: актер Морган Фриман «заговоре РФ»
В Москве совершили покушение на бизнес-партнера Сечиной
15 лет без Бодрова: памятник по-братскиВ 2002 году в Кармадонском ущелье погибли 127 человек.
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Анна Калашникова сфотографировалась на пляже без купальника – СМИ
Жириновский назвал срок окончания «эпохи Путина»
Как выглядят мужья plus-size моделей
Свадьба армянского миллиардера удивила Москву (фото)
Похудевшая на 25 кг Анфиса Чехова показала фигуру в бикини – СМИ
Обозреватель о причинах отправки МиГ-29СМТ в Сирию
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
16Последствия урагана «Ирма»
1035 лет назад погибла Грейс Келли
11:49 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко наблюдает за ходом учения «Запад-2017» на полигоне Борисовский

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси, Главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Лукашенко наблюдает со смотровой площадки за ходом совместного стратегического учения Беларуси и России «Запад-2017» на 227-м общевойсковом полигоне Борисовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Александр Лукашенко по прибытии на полигон посетил вспомогательный пункт управления региональной группировки войск (сил) Беларуси и России, а также вспомогательный пункт управления 1-й танковой армии Западного военного округа Вооруженных Сил России.

Президенту доложили о развитии военно-политической обстановки в Европейском регионе и ее влиянии на обеспечение военной безопасности Союзного государства, о порядке применения армии, в том числе во взаимодействии с группировкой войск, действующей на северо-западном операционном направлении.

Глава государства также осмотрел подвижной пункт управления командующего РГВ©. Данный бронированный автомобиль отечественного производства оснащен самыми современными средствами связи, которые позволяют управлять войсками непосредственно в движении.

«Молодцы! За короткий промежуток времени сделали хорошую систему», — отметил Президент.

На полигоне отрабатываются согласованные действия разнородных сил и средств вооруженных сил Беларуси и России по отражению наступления условного противника, проведению контратаки и дальнейшему его разгрому.

В ходе розыгрыша тактических эпизодов проходят апробацию новые образцы вооружения и военной техники оборонного сектора экономики Беларуси: легкобронированные автомобили «V1» (МЗКТ), бронетранспортер «Кайман», радиоэлектронные ружья для борьбы с мультикоптерами (ОАО «КБ Радар»), а также модернизированные танки Т-72 БМ3.

На полигоне присутствует руководство интеграционных структур — Союзного государства, СНГ, ОДКБ, иностранные наблюдатели и дипломаты.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017» началось 14 сентября. На территории Беларуси задействованы полигоны Лепельский, Борисовский, Лосвидо, Осиповичский, два полигона ВВС и войск ПВО — Ружанский и Домановский, а также два участка местности в Витебской области — Дретунь и Глубокое. В России оно проходит на полигонах Лужский, Струги Красные и Правдинский в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.

При определении замысла учения «Запад-2017» учитывались современные подходы к применению войск (сил) на основе опыта современных вооруженных конфликтов. В основу замысла положен вариант возникновения кризисной ситуации и нарастания конфликта, связанный с возрастанием активности незаконных вооруженных формирований, международных сепаратистских и террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку. При этом противоборствующие стороны условно расположены в пределах реальных границ Беларуси: с одной стороны — «Северные», включающие Союзное государство, с другой — «Западные» — коалиция заинтересованных государств.

Численность личного состава, участвующего в учении, составляет около 12,7 тыс. военнослужащих. При этом в Беларуси задействовано около 10,2 тыс. человек (от Беларуси — немногим более 7 тыс., России — около 3 тыс.), 370 единиц бронетанковой техники, в том числе около 140 танков. Также будет использовано до 150 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, более 40 самолетов и вертолетов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Детские сады в Беларуси смогут открывать платные группы
Систему оплаты проезда в метро банковской картой через турникет презентовал
Жертвами землетрясения в Мексике стали свыше 240 человек
Собственник Бинбанка попросил ЦБ РФ о санации
«Нафтогаз» в Гааге подал иск к России на $5 млрд
Задержаны подозреваемые в поджоге машин у офиса адвоката Учителя
В правительственных зданиях Каталонии начались обыски
СМИ назвали возможную причину инцидента с вертолетом Ка-52
15 лет без Бодрова: памятник по-братски
Спорт
«Спартак» полетел за индульгенцией: анонс матчей Кубка России ЦСКА прибыл в Курск молодежным составом, а "Спартак" улетел в Краснодар на игру с "Кубанью" с пятичасовой задержкой из-за поломки самолета
Авто
Цена «Лады» дошла до 848 тысяч рублей C 19 сентября во всех салонах официальных дилеров Lada открывается приём заказов на универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Дмитрий Борисов ответил на сравнения с Малаховым Спустя месяц после выхода первого выпуска шоу «Пусть говорят» телеведущий дал откровенное интервью
Недвижимость
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
Назван размер семейного дохода для «комфортной» ипотеки
Две комнаты из одной: проект квартиры на 38 квадратах
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Сати Казанова готовится стать мамой Певица намекнула, что планирует обзавестись детьми в ближайшее время.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь