Исекешев: восемь тысяч вакансий ждут сотрудников в Астане
Аким Астаны Асет Исекешев рассказал, кого в столице необходимо постоянно обучать, чтобы создать рабочие места.
Аким Астаны Асет Исекешев рассказал, кого в столице необходимо постоянно обучать, чтобы создать рабочие места.
«За отчетный период (восемь месяцев 2017 года — прим.) трудоустроено почти пять тысяч человек, в том числе по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017−2020 годы. Мы сейчас начали работу по ее корректировке. Хотим разработать и пересмотреть ряд подходов, которые позволят обеспечить постоянным обучением нашу и рабочую молодежь, и ту молодежь, которая прибывает в город. На сегодняшний день у нас восемь тысяч вакансий», — прокомментировал Асет Исекешев.
Аким столицы также акцентировал внимание на необходимости создания в городе условий для лиц с ограниченными возможностями. Градоначальник сообщил, что в 2017 году более 700 объектов будет адаптировано для «сильных духом людей».