Исекешев: восемь тысяч вакансий ждут сотрудников в Астане

«За отчетный период (восемь месяцев 2017 года — прим.) трудоустроено почти пять тысяч человек, в том числе по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017−2020 годы. Мы сейчас начали работу по ее корректировке. Хотим разработать и пересмотреть ряд подходов, которые позволят обеспечить постоянным обучением нашу и рабочую молодежь, и ту молодежь, которая прибывает в город. На сегодняшний день у нас восемь тысяч вакансий», — прокомментировал Асет Исекешев.