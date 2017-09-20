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11:29 (мск), источник: Интерфакс

В правительственных зданиях Каталонии начались обыски

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU — Полиция Испании проводит обыски в каталонских правительственных учреждениях в связи с подготовкой властями этого автономного региона к проведению референдума о самоопределении, сообщает в среду газета El Pais.

Источник: AFP 2017

По данным издания, обыски проходят в зданиях каталонских учреждений, курирующих вопросы экономики, внешних дел, занятости и социальных вопросов, а также в здании правительства Каталонии.

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В конце прошлой недели мэры более 700 городов Каталонии вышли на марш в Барселоне с требованием разрешить проведение референдума о самоопределении, назначенного на 1 октября.

Решение о референдуме принято властями Каталонии в одностороннем порядке после ряда неудачных попыток договориться об организации голосования с центральным правительством в Мадриде.

Ранее генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса заявил, что органам полиции Испании, гражданской гвардии и автономной полиции Каталонии прикажут конфисковывать урны и бюллетени для голосования на референдуме о самоопределении Каталонии.

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Из распоряжения Масы также следует, что отделы региональной полиции должны вызывать на допрос в местную прокуратуру мэров каталонских городов, которые будут содействовать референдуму. Тех, кто откажется явиться по собственному желанию, полиция должна задержать. Мэров могут привлечь к уголовной ответственности.

Он также попросил спецслужбы Испании внимательно следить, ведут ли власти Каталонии подготовку к референдуму.

Мы — не Испания! PR-война между Мадридом и Каталонией
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18 сентября© Ньюстюб
5 комментариевк этой статье
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Комментарии
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Действия, предпринимаемые полицией Испании, направлены по сути на то, чтобы предотвратить проведение референдума об отделении Каталонии. Было бы интересно...
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