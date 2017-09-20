Эдхам Акбулатов встретился с коллективом краевой больницы

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Эдхам Акбулатов встретился с коллективом Красноярской краевой клинической больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Исполняющий обязанности мэра краевого центра обсудил с медиками дорожный ремонт, экологическую обстановку, газификацию Красноярска.

На сегодняшний день Красноярская краевая клиническая больница является крупнейшей многопрофильной клиникой края. Ежегодно в клинике по 58 направлениям проходят лечение около 37 тысяч пациентов, коллектив больницы составляет более 2,7 тыс. человек.

«Мы, как врачи, в первую очередь, отвечаем за здоровье красноярцев, и в этом плане нас, прежде всего, волнует тема экологической безопасности города. Считаю, что у Красноярска должна появиться программа поэтапной модернизации существующих котельных, системного контроля за загрязнителями, в первую очередь, за нелегальными котельными», — говорит главный врач Красноярской клинической больницы Егор Корчагин.

Ежегодно в Красноярске сжигается порядка 6,5 млн тонн угля. Для того, чтобы сократить этот объем на треть, необходимо будет принимать конкретные меры, отметил Акбулатов.

«Необходимо находить альтернативу печному отоплению, отказываться от технологически устаревших малых котельных, переходить на централизованную систему отопления и добиваться от ресурсоснабжающих организаций внедрения современных систем очистки. Совместно с правительством края, депутатским корпусом, мы уже работаем по этим направлениям и в дальнейшем будем предпринимать действия, направленные на улучшение экологической обстановки», — сказал Эдхам Акбулатов.

Кроме того, активно обсуждалась на встрече тема дорожного ремонта. Красноярцы интересовались, когда в городе начнет бесперебойно функционировать система ливневой канализации.

«К сожалению, в 60−70-х годах, когда шло активное формирование существующей улично-дорожной сети, вопросу строительства ливневок не было уделено должного внимания. И та ситуация, которая сейчас складывается на дорогах после обильных дождей, можно сказать, досталась нам в наследство. В настоящее время сеть ливневой канализации в Красноярске насчитывает 184 374 километров. Безусловно, этот показатель недостаточен. И в этой связи с 2012 года в Красноярске действует непреложное правило: каждая новая дорога, а также все дороги, которые подвергаются капитальному ремонту и реконструкции, обеспечиваются ливневой канализацией. Например, вчера мы перекрыли участок улицы Карла Маркса около ЦУМа, чтобы проложить там ливневку. Но предстоит еще многое сделать в этом направлении, в частности мы намерены инициировать пересмотр нормативов строительства ливневой канализации, предусмотренных для Красноярска», — ответил и.о. главы Красноярска Эдхам Акбулатов.

Еще одним из наиболее актуальных вопросов, прозвучавших от горожан, стал вопрос строительства парковок в новых микрорайонах, у торговых центров.

«Город Красноярск стабильно входит в тройку лидеров среди городов России по количеству автомобилей на душу населения — в миллионном городе зарегистрировано более 411 тысяч авто. При этом, за последние 10 лет в краевом центре появилась масса торговых и культурных объектов, были построены новые микрорайоны, которые стали центрами притяжения для горожан, изменилась сама философия дорожного движения. В связи с этим, сегодня мы внесли на рассмотрение депутатов Горсовета нормативы градостроительного проектирования. Согласно им в каждом строящемся доме должна быть одна парковка на одну квартиру. Понимаю, насколько это болезненное решение для застройщиков, но без подобных мер вопрос с парковками в городе мы не решим, легкого решения здесь не будет», — говорит Акбулатов.

Также на встрече обсуждалась подготовка города к Универсиаде-2019. К спортивному студенческому форуму на территории Краевой клинической больницы появится новый хирургический корпус. Введение нового девятиэтажного блока, запланированное на декабрь 2018 года, позволит увеличить количество высокотехнологичных операций, организовать работу приемного покоя по новым принципам: не просто оказывать неотложную помощь, но и проводить экстренные вмешательства на месте.

«Очень радует как обновляется наша клиника, но не менее радует и то, как развивается город, строятся школы, детские сады, новые дороги, причем строятся не столько для гостей города, для предстоящей Универсиады, сколько для нас, для красноярцев. Важно, чтобы город развивался, чтобы среда была комфортная. Именно поэтому мы поддерживаем те проекты, которые реализуются по инициативе Главы города и считаем, что они должны продолжаться», — отметила заслуженный врач РФ, председатель Совета ветеранов краевой клинической больницы Елена Пучко.