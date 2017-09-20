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13:11 (мск), источник: НТА-Приволжье

Депутаты Думы Нижнего Новгорода отказались рассматривать вопрос о запрете строить храмы в парках и скверах

Нижний Новгород. 20 сентября. НТА-Приволжье — Депутаты Думы Нижнего Новгорода отказались рассматривать вопрос о запрете строить храмы в парках и скверах.

Источник: Reuters

Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье» с заседания Думы Нижнего Новгорода, решение было принято подавляющим большинством присутствовавших.

Данная инициатива о запрете возводить капитальные религиозные объекты в парках и на озелененных территориях была внесена депутатом Евгением Лазаревым. Он предложил обратиться к Законодательному собранию Нижегородской области с просьбой внести соответствующие изменения в закон о защите озелененных территорий.

Однако депутаты решили этот вопрос не рассматривать, сославшись на то, что инициатива не была одобрена профильной комиссией по экологии. Также депутаты проголосовали за снятие с обсуждения еще 4 вопросов о изменениях в регламенте Гордумы касательно проведения тайного голосования.

Как сообщалось ранее, комиссия Думы Нижнего Новгорода по экологии не стала обращаться в Законодательное собрание Нижегородской области с предложением запретить строить храмы в парках.

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