Депутаты Думы Нижнего Новгорода отказались рассматривать вопрос о запрете строить храмы в парках и скверах

Источник: Reuters

Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье» с заседания Думы Нижнего Новгорода, решение было принято подавляющим большинством присутствовавших.

Данная инициатива о запрете возводить капитальные религиозные объекты в парках и на озелененных территориях была внесена депутатом Евгением Лазаревым. Он предложил обратиться к Законодательному собранию Нижегородской области с просьбой внести соответствующие изменения в закон о защите озелененных территорий.

Однако депутаты решили этот вопрос не рассматривать, сославшись на то, что инициатива не была одобрена профильной комиссией по экологии. Также депутаты проголосовали за снятие с обсуждения еще 4 вопросов о изменениях в регламенте Гордумы касательно проведения тайного голосования.