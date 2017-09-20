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11:29 (мск), источник: Actualitati.md

Игорь Додон: Отклонение мною законов основано на твердых аргументах

Президент Республики Молдова Игорь Додон сделал ряд уточнений, по поводу не промульгированных им законов.

Источник: Actualitati.md

«Вчера председатель парламента Андриан Канду ввел в заблуждение общественное мнение в том, что касается законопроектов, которые я вернул законодательному органу на пересмотр. В данном контексте следует сделать ряд уточнений», — отметил президент.

«Не промульгированные мною законы, по которым парламент в срочном порядке намерен провести повторное голосование, касаются вопросов первостепенной важности для страны. По каждому закону, который я не промульгировал, были выдвинуты веские аргументы».

«1. Мною был заблокирован закон, целью которого была ликвидация академии наук и фактическая изоляция национальной системы образования от международной. С принятием этого закона мы рисковали, в том числе, непризнанием отечественных дипломов. Более того, я абсолютно уверен, что истинная цель представленных инициатив состоит в лишении Академии наук принадлежащего ей имущества в виде зданий, участков, с последующей их продажей. С другой стороны, я уверен, что с исчезновением Академии наук исчезнет и сама наука в Республике Молдова».

«2. Я также заблокировал предложенные парламентом изменения в Трудовой кодекс, предусматривающие: сокращение на 2 года максимального срока дополнительного неоплачиваемого отпуска по уходу за ребенком (с 6 лет до 4 лет); предоставление работодателю права расторжения по собственному усмотрению трудового договора с лицами, достигшими пенсионного возраста; исключение обязательного характера присвоения индивидуальному трудовому договору собственного номера в реестре единицы и др. Этот законопроект направлен против социально уязвимых категорий общества, многодетных матерей, пенсионеров».

«3. Не был также промульгирован Закон об энергетике. По этому закону, НАРЭ получило бы право разработки собственного бюджета и утверждения зарплат, хотя я неоднократно заявлял о необходимости введения предельного порога зарплат в 60 тысяч леев и недопустимости превышения вознаграждения, получаемого руководителями государственных учреждений, и даже выступал с такой законодательной инициативой. Повторяю, зарплаты в различных государственных ведомствах, начиная с регулирующих органов и заканчивая государственными предприятиями, агентствами не должны существенно превышать зарплаты педагогов, врачей и других категорий специалистов, представляющих реальную важность для страны».

«4. Что касается Закона о талонах на питание. Под видом инициативы, которая, на первый взгляд, кажется вполне благородной, кроется масштабное уклонение от уплаты налогов. Профильная парламентская комиссия, равно как и компетентные министерства, вынесли негативное заключение по данному поводу».

«То же самое относится и к другим законам, которые я вернул в парламент. Отклонение каждого из них основано на твердых аргументах. В приложении представлены ответы по каждому законопроекту, возвращенному в парламент на доработку».

«Ситуация во многих секторах, особенно касающихся науки, трудового законодательства и пр., существенно ухудшится, если они будут приняты».

«Ответственность за последствия, в случае повторного утверждения данных законов, ляжет на нынешнюю власть, на председателя парламента Канду и на все парламентское большинство», — сообщил Игорь Додон.

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