Игорь Додон: Отклонение мною законов основано на твердых аргументах
Президент Республики Молдова Игорь Додон сделал ряд уточнений, по поводу не промульгированных им законов.
Президент Республики Молдова Игорь Додон сделал ряд уточнений, по поводу не промульгированных им законов.
«Вчера председатель парламента Андриан Канду ввел в заблуждение общественное мнение в том, что касается законопроектов, которые я вернул законодательному органу на пересмотр. В данном контексте следует сделать ряд уточнений», — отметил президент.
«Не промульгированные мною законы, по которым парламент в срочном порядке намерен провести повторное голосование, касаются вопросов первостепенной важности для страны. По каждому закону, который я не промульгировал, были выдвинуты веские аргументы».
«1. Мною был заблокирован закон, целью которого была ликвидация академии наук и фактическая изоляция национальной системы образования от международной. С принятием этого закона мы рисковали, в том числе, непризнанием отечественных дипломов. Более того, я абсолютно уверен, что истинная цель представленных инициатив состоит в лишении Академии наук принадлежащего ей имущества в виде зданий, участков, с последующей их продажей. С другой стороны, я уверен, что с исчезновением Академии наук исчезнет и сама наука в Республике Молдова».
«2. Я также заблокировал предложенные парламентом изменения в Трудовой кодекс, предусматривающие: сокращение на 2 года максимального срока дополнительного неоплачиваемого отпуска по уходу за ребенком (с 6 лет до 4 лет); предоставление работодателю права расторжения по собственному усмотрению трудового договора с лицами, достигшими пенсионного возраста; исключение обязательного характера присвоения индивидуальному трудовому договору собственного номера в реестре единицы и др. Этот законопроект направлен против социально уязвимых категорий общества, многодетных матерей, пенсионеров».
«3. Не был также промульгирован Закон об энергетике. По этому закону, НАРЭ получило бы право разработки собственного бюджета и утверждения зарплат, хотя я неоднократно заявлял о необходимости введения предельного порога зарплат в 60 тысяч леев и недопустимости превышения вознаграждения, получаемого руководителями государственных учреждений, и даже выступал с такой законодательной инициативой. Повторяю, зарплаты в различных государственных ведомствах, начиная с регулирующих органов и заканчивая государственными предприятиями, агентствами не должны существенно превышать зарплаты педагогов, врачей и других категорий специалистов, представляющих реальную важность для страны».
«4. Что касается Закона о талонах на питание. Под видом инициативы, которая, на первый взгляд, кажется вполне благородной, кроется масштабное уклонение от уплаты налогов. Профильная парламентская комиссия, равно как и компетентные министерства, вынесли негативное заключение по данному поводу».
«То же самое относится и к другим законам, которые я вернул в парламент. Отклонение каждого из них основано на твердых аргументах. В приложении представлены ответы по каждому законопроекту, возвращенному в парламент на доработку».
«Ситуация во многих секторах, особенно касающихся науки, трудового законодательства и пр., существенно ухудшится, если они будут приняты».
«Ответственность за последствия, в случае повторного утверждения данных законов, ляжет на нынешнюю власть, на председателя парламента Канду и на все парламентское большинство», — сообщил Игорь Додон.