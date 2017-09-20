Депутатам Думы города Владивостока V созыва вручены мандаты

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Думы Владивостока, председатель Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии Николай Кичатов огласил решение ВГМИК о результатах выборов депутатов Думы города Владивостока, прошедших 10 сентября текущего года, и вручил удостоверения депутатам, избранным по единому избирательному округу.

Первое заседание Думы города Владивостока V созыва назначено на 22 сентября. Это будет организационное заседание, на котором будут избраны основные руководящие органы, в том числе председатель Думы, заместители председателя, председатели комитетов, после чего представительный орган сможет осуществлять свою работу и принимать все необходимые решения.