Депутатам Думы города Владивостока V созыва вручены мандаты
Торжественное вручение удостоверений депутатам Думы города Владивостока V созыва состоялось 20 сентября в администрации города Владивостока.
Торжественное вручение удостоверений депутатам Думы города Владивостока V созыва состоялось 20 сентября в администрации города Владивостока.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
По единому избирательному округу в Думу города Владивостока избраны следующие депутаты:
— от Приморского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — Елена Новицкая, Владимир Исаков, Андрей Брик, Роза Чемерис, Дмитрий Поташев, Роман Санклер, Виктор Аблапов, Денис Валишин, Лилия Полозова;.
— от Приморского краевого отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» — Сергей Белов, Евгений Ляшенко, Александр Глебов, Тахир Ибашев, Иван Голубка;.
— от Приморского регионального отделения политической партии ЛДПР —
— от Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае — Руслан Галицкий;.
— от Регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Приморском крае — Елена Демидова.
По одномандатным избирательным округам в Думу города Владивостока избраны следующие депутаты:
Николай Голояд, одномандатный избирательный округ № 1;.
Виктор Федоров, одномандатный избирательный округ № 2;.
Денис Русинов, одномандатный избирательный округ № 3;.
Наталья Войновская, одномандатный избирательный округ № 4;.
Сергей Бочин, одномандатный избирательный округ № 5;.
Евгений Тесленко, одномандатный избирательный округ № 6;.
Василиса Сысоева, одномандатный избирательный округ № 7;.
Надежда Телелюева, одномандатный избирательный округ № 8;.
Александр Щербаков, одномандатный избирательный округ № 9;.
Евгений Пименов, одномандатный избирательный округ № 10;.
Людмила Таран, одномандатный избирательный округ № 11;.
Станислав Примаченко, одномандатный избирательный округ № 12;.
Александр Шукевич, одномандатный избирательный округ № 13;.
Геннадий Куликов, одномандатный избирательный округ № 14;.
Наталья Кочугова, одномандатный избирательный округ № 15;.
Кирилл Григорьев, одномандатный избирательный округ № 16;.
Артур Ахоян, одномандатный избирательный округ № 17.
Первое заседание Думы города Владивостока V созыва назначено на 22 сентября. Это будет организационное заседание, на котором будут избраны основные руководящие органы, в том числе председатель Думы, заместители председателя, председатели комитетов, после чего представительный орган сможет осуществлять свою работу и принимать все необходимые решения.