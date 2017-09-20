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11:38 (мск), источник: Вести Приморье

Депутатам Думы города Владивостока V созыва вручены мандаты

Торжественное вручение удостоверений депутатам Думы города Владивостока V созыва состоялось 20 сентября в администрации города Владивостока.

Источник: Вести Приморье

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Думы Владивостока, председатель Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии Николай Кичатов огласил решение ВГМИК о результатах выборов депутатов Думы города Владивостока, прошедших 10 сентября текущего года, и вручил удостоверения депутатам, избранным по единому избирательному округу.

По единому избирательному округу в Думу города Владивостока избраны следующие депутаты:

— от Приморского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — Елена Новицкая, Владимир Исаков, Андрей Брик, Роза Чемерис, Дмитрий Поташев, Роман Санклер, Виктор Аблапов, Денис Валишин, Лилия Полозова;.

— от Приморского краевого отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» — Сергей Белов, Евгений Ляшенко, Александр Глебов, Тахир Ибашев, Иван Голубка;.

— от Приморского регионального отделения политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России — Василий Васильев, Алексей Викдоров;.

— от Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае — Руслан Галицкий;.

от Регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Приморском крае — Елена Демидова.

По одномандатным избирательным округам в Думу города Владивостока избраны следующие депутаты:

Николай Голояд, одномандатный избирательный округ № 1;.

Виктор Федоров, одномандатный избирательный округ № 2;.

Денис Русинов, одномандатный избирательный округ № 3;.

Наталья Войновская, одномандатный избирательный округ № 4;.

Сергей Бочин, одномандатный избирательный округ № 5;.

Евгений Тесленко, одномандатный избирательный округ № 6;.

Василиса Сысоева, одномандатный избирательный округ № 7;.

Надежда Телелюева, одномандатный избирательный округ № 8;.

Александр Щербаков, одномандатный избирательный округ № 9;.

Евгений Пименов, одномандатный избирательный округ № 10;.

Людмила Таран, одномандатный избирательный округ № 11;.

Станислав Примаченко, одномандатный избирательный округ № 12;.

Александр Шукевич, одномандатный избирательный округ № 13;.

Геннадий Куликов, одномандатный избирательный округ № 14;.

Наталья Кочугова, одномандатный избирательный округ № 15;.

Кирилл Григорьев, одномандатный избирательный округ № 16;.

Артур Ахоян, одномандатный избирательный округ № 17.

Первое заседание Думы города Владивостока V созыва назначено на 22 сентября. Это будет организационное заседание, на котором будут избраны основные руководящие органы, в том числе председатель Думы, заместители председателя, председатели комитетов, после чего представительный орган сможет осуществлять свою работу и принимать все необходимые решения.

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