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11:45 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«Комфортная городская среда» даёт мультипликативный эффект — Вячеслав Шпорт

Губернатор Хабаровского края осмотрел отремонтированные в рамках федеральной программы дворы.

Источник: Хабаровский край сегодня

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт осмотрел в краевом центре дворы, которые участвуют в федеральном приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды».

В частности, в рамках проекта работы были выполнены во дворах по улице Тургенева, 62 и Ленинградской, 9. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на благоустройство этих территорий в общем было затрачено 3,7 млн рублей.

 — У нас во дворе не было ничего: ни тротуаров, ни пандусов, ни нормальной площадки, — рассказывает председатель многоквартирного дома № 9 по улице Ленинградской Людмила Ливанчук. — И вот, за каких-то три недели нам сделали и дорожки для пешеходов, и бордюры хорошие, и стоки для воды, и детский городок. Осталось только провести фасадные работы: входы в подъезды и в подвал. Но на это уже пойдут деньги регионального оператора.

В доме по улице Тургенева дворик совсем маленький. И он был бы не таким приметным, если бы не старания креативных жителей, которые решили совместно с городскими урбанистами разукрасить фасад рисунками Геннадия Павлишина. В них нашла отражение самобытность культуры коренных народов.

 — Мы не рисуем просто картинки, мы решаем проблемы, — утверждает член центра городской урбанистики Александр Коган. — Вопрос с надписями, несанкционированными объявлениями мы решаем с эстетической стороны. То есть заполняем пространство рисунками, в которых находят отражение черты местного региона и культуры. Плюс, это и образовательная составляющая. Через такие проекты воспитывается здоровый патриотизм.

Губернатор края оценил старания жителей, общественников и управляющих компаний в создании комфортной городской среды.

 — Я замечаю, что федеральная программа имеет мультипликативный эффект. Благодаря ей мы решаем несколько задач: благоустраиваем дворы, даем малым предприятиям заказы по строительству и изготовлению конструкций, появляются новые рабочие места, повышается активность граждан. Сегодня уже можно говорить, что эта программа востребована у граждан. Мы будем работать над тем, чтобы и в следующем году получить финансирование на продолжение проекта — отметил Вячеслав Шпорт.

Напомним, что федеральный проект реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина. На проведение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий из федерального бюджета региону предоставлено 233,5 млн рублей. Еще 73,7 млн рублей было выделено из краевого бюджета. В настоящее время участниками проекта являются 19 муниципальных образований края, которые первыми подали заявки. До конца года в них предстоит реконструировать 168 дворов и 28 общественных зон.

В крае уже завершено благоустройство 83 дворов и 10 общественных пространств. Оставшиеся работы будут закончены до 1 ноября. В Хабаровске, помимо дворов, планируется реконструировать парк «Динамо», в Комсомольске-на-Амуре — площадь «Юности», два городских сквера, несколько аллей.

В 2018 году Хабаровский край может получить из федерального бюджета еще 242 млн рублей на продолжение проекта. При этом свыше 6 млн рублей пойдет на обустройство парков. В регионе к этим средствам планируется дополнительно добавить порядка 74 млн рублей.

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