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12:03 (мск), источник: РИА Новости

Памфилова рассказала о дефектах муниципального фильтра

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Ряд кандидатов, которые могли бы составить реальную конкуренцию на выборах глав регионов, не приняли в них участие из-за дефектов муниципального фильтра, недостатки этого механизма станут темой для обсуждения в рамках круглого стола ЦИК, сообщила глава ведомства Элла Памфилова.

Источник: РИА Новости

Муниципальный фильтр — определенное количество подписей депутатов муниципальных образований региона, которое должен собрать кандидат в губернаторы для участия в выборах.

«Мы видим недостатки применения на выборах высших должностных лиц субъектов РФ пресловутого муниципального фильтра в действующем виде, из-за дефектов которого в избирательные бюллетени не были включены ряд уважаемых кандидатов, которые могли бы составить реальную конкуренцию на выборах», — сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Она отметила, что эта проблема практически единодушно поднимается всеми представителями партий, экспертами, политологами.

Председатель ЦИК напомнила, что 28 сентября на площадке Центризбиркома состоится круглый стол по итогам выборов 10 сентября и проблема муниципального фильтра станет одним из основных вопросов для обсуждения. Материалы этого круглого стола в дальнейшем будут переданы для обсуждения в рамках рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства, созданной при администрации президента, сказала Памфилова.

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