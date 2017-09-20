Памфилова рассказала о дефектах муниципального фильтра

Источник: РИА Новости

Муниципальный фильтр — определенное количество подписей депутатов муниципальных образований региона, которое должен собрать кандидат в губернаторы для участия в выборах.

«Мы видим недостатки применения на выборах высших должностных лиц субъектов РФ пресловутого муниципального фильтра в действующем виде, из-за дефектов которого в избирательные бюллетени не были включены ряд уважаемых кандидатов, которые могли бы составить реальную конкуренцию на выборах», — сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Она отметила, что эта проблема практически единодушно поднимается всеми представителями партий, экспертами, политологами.