Памфилова рассказала о дефектах муниципального фильтра
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Ряд кандидатов, которые могли бы составить реальную конкуренцию на выборах глав регионов, не приняли в них участие
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Ряд кандидатов, которые могли бы составить реальную конкуренцию на выборах глав регионов, не приняли в них участие
Муниципальный фильтр — определенное количество подписей депутатов муниципальных образований региона, которое должен собрать кандидат в губернаторы для участия в выборах.
«Мы видим недостатки применения на выборах высших должностных лиц субъектов РФ пресловутого муниципального фильтра в действующем виде,
Она отметила, что эта проблема практически единодушно поднимается всеми представителями партий, экспертами, политологами.
Председатель ЦИК напомнила, что 28 сентября на площадке Центризбиркома состоится круглый стол по итогам выборов 10 сентября и проблема муниципального фильтра станет одним из основных вопросов для обсуждения. Материалы этого круглого стола в дальнейшем будут переданы для обсуждения в рамках рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства, созданной при администрации президента, сказала Памфилова.